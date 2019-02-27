‘Sağlıkta Sınırları Kaldıralım’ projesi imzalandı

Edirne İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi tarafından hazırlanarak başvurusu yapılan "Sağlıkta Sınırları Kaldıralım" başlıklı proje Trakya Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı Teknik Destek Programı Kasım Aralık Döneminde destek almaya hak kazandı.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi yönetimi tarafından yürütülecek olan “Sağlıkta Sınırları Kaldıralım” projesine ilişkin sözleşmenin imza törenine Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Talha Sütçü, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Makbule Elif Yılmaz ve İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Muhterem Adak katıldı.

İmza töreninde konuşan Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, "Türkiye’de son yıllarda sağlıkta dönüşüm programı kapsamında ulaşılan kaliteli sağlık hizmetini sadece kendi vatandaşlarımıza değil dünyanın dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyoruz. Hızla gelişen sağlık turizmi potansiyeli ile dünyada en çok tercih edilen ülkeler arasında daha üst sıralarda yer almak için, bir sınır kenti olarak Edirne’nin daha farklı bir misyonu olduğu düşüncesiyle Trakya’da sağlık turizminin öncülüğünü yapma çabasındayız. 2018 yılı haziran ayında almış olduğumuz Sağlık Turizmi Yetki Belgesi sonrası çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Sağlıkta Sınırları Kaldıralım Projesi, kurumlarımızın sağlık turizmi alanında gelişmesine büyük bir katkı sağlayacaktır. Projeye emek veren herkese ve desteklerinden dolayı Trakya Kalkınma Ajansımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.