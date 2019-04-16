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"Sağlıkta Şiddete Son Derneği" kuruldu

Sağlık sektörü çalışanlarına yönelik şiddete dikkati çekmek ve vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek amacıyla dernek kuruldu- Sağlıkta Şiddete Son Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gürol Şağban:"Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, her saat başı bir sağlık çalışanı şiddet görmektedir"

16 Nisan 2019 Salı 13:08
"Sağlıkta Şiddete Son Derneği" kuruldu

ANKARA (AA) - Sağlıkta Şiddete Son Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gürol Şağban, "Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, her saat başı bir sağlık çalışanı şiddet görmektedir." dedi.

Sağlık sektörü çalışanlarına yönelik şiddete dikkati çekmek ve vatandaşları konu hakkında bilinçlendirerek şiddetin önlenmesine katkı vermek amacıyla "Sağlıkta Şiddete Son Derneği" kuruldu.

Dernek başkanı Şağban, düzenlediği basın toplantısında, derneğin kuruluşu hakkında yaptığı açıklamada, konu hakkında değerlendirmede bulundu.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin toplumsal bir yaraya dönüştüğünü, ülkenin her yerinden şiddet haberi geldiğini belirten Şağban, "Son yıllarda sağlıkta şiddet olaylarının büyük tırmanışta olduğu, hemen her gün ülkemizin değişik bir köşesinden sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet haberlerinin geldiği açıktır. Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, her saat başı bir sağlık çalışanı şiddet görmektedir." diye konuştu.

Ahmet Gürol Şağban, bu şartlar altında düzgün hizmet verilmesinin güç olduğunu, Sağlık Bakanlığı, tabip odaları, sendikalar ve sağlık meslek mensuplarının bu duruma bir çözüm aradığını, ancak vatandaşların gerekli ilgi ve sorumluluğu göstermemesinden dolayı bu konuda bir ilerleme kaydedilemediğini ileri sürdü.

Kurulan derneğin bir vatandaş hareketi olarak ortaya çıktığını kaydeden Şağban, derneğin ilk defa sağlıkta şiddet sorununa, sağlık çalışanları dışında vatandaşların da sahip çıkmasını sağlayacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 13:08
  1. sağlık
  2. Sağlıkta Şiddete Son Derneği
  3. Sağlıkta Şiddete Son Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmer Gürol Şağban
  4. Şiddet

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