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"Sağlıkta Şiddete Dur" sempozyumu

Sağlık-Sen Samsun Şubesi ve Sağlık-Sen Kadın Komisyonu tarafından “Sağlıkta Şiddete Dur” konulu sempozyum düzenlendi.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:19
"Sağlıkta Şiddete Dur" sempozyumu

Sağlık-Sen Samsun Şubesi ve Sağlık-Sen Kadın Komisyonu tarafından “Sağlıkta Şiddete Dur” konulu sempozyum düzenlendi.


Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyumda Dr. Öğretim Üyesi Nezih Varol, “Sağlık Hukuku Boyutuyla Sağlıkta Şiddetin Çözüm Yolları”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı “Sağlıkta Şiddetin Bireysel ve Kurumsal Çözümü” ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Birsen Kocamanoğlu, “Sağlık Çalışanı ve Hasta İlişkilerinde İletişimin Önemi” konularında katılımcıları bilgilendirdi.


Sempozyumda ayrıca, Sağlık-Sen Samsun Şubesi Teşkilatlandırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Saadettin Bayçelebi, Sağlık-Sen’ın sağlıkta şiddeti önlemek için yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Sempozyum katılımcıların görüş, öneri ve sorunlarını paylaşmaları ile son buldu. Sempozyuma, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yusuf Güney, sağlık kuruluşlarının yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:19
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