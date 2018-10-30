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Sağlıkta şiddet teklifinde neler var?

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçmek için AK Parti harekete geçti. AK Parti'nin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, sağlıkta şiddette failler artık karakoldan serbest kalmayacak, savcılığa sevk edilecek.

30 Ekim 2018 Salı 11:38
Sağlıkta şiddet teklifinde neler var?

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçmek için AK Parti harekete geçti. AK Parti'nin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, sağlıkta şiddette failler artık karakoldan serbest kalmayacak, savcılığa sevk edilecek. 

AK Parti'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırladığı yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif ile ilaç ve eczacılık alanında düzenleme, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi gibi konular hedefleniyor. TBMM Başkanlığına sunulan teklif 43 maddeden oluşuyor. Teklifin perşembe günü Meclis Sağlık Komisyonu'nda görüşülmesi öngörülüyor. Yasa teklifine göre, sağlıkta şiddette failler artık karakoldan serbest kalmayacak, savcılığa sevk edilecek.  Teklifle ilaç tedarik zincirine aykırı hareket edenlere yaptırım artacak. Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz ilaç satışı yapanlara 300 bin TL'ye kadar ceza verilecek.  Tüp bebek tedavisine 40 yaş kriteri getirilecek. Yığılma varsa aile hekimi hastayı başka aile hekimine yönlendirebilecek. Sigara açıkta değil kapalı dolapta satılacak. Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayana 5 bin TL ceza uygulanacak. Tütün ürünleri reklamları sinema salonları ve sosyal medyada yapılmayacak.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:38
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