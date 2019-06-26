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Sağlıkta şiddet durmuyor

Sağlık alanında en büyük sorunlardan biri sağlık çalışanlarının hasta ve yakınları tarafından şiddet görmesi oldu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:36
Sağlıkta şiddet durmuyor

Sağlık alanında en büyük sorunlardan biri sağlık çalışanlarının hasta ve yakınları tarafından şiddet görmesi oldu. Aydın’ın Söke ilçesinde bir doktor tedavi etmeye çalıştığı hastanın yakını tarafından darp edildi. Duruma tepki gösteren Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik cezaların caydırıcı hale getirilmesini istedi.


Olay bugün Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanede üroloji doktoru olarak görev yapan Üroloji Umzanı Dr. Orhan Bayır, bir hastasının yakını tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle darp edildi. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken Aydın Tabip Odası Yönetimi tarafından yarın Söke’de sağlık çalışanına uygulanan şiddeti tepki göstermek amacıyla eylem ve basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:36
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