Sağlıkta engeller kalkıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de sağlık çalışanları işaret dili eğitimi alarak engelleri kaldırıyorlar.

Vali Dr. Zülkif Dağlı’nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ve Düzce Halk Eğitim Merkezi katkıları ile Müdürlüğe bağlı merkez hastanelerinde çalışan personellerin İşaret dili eğitim programının ikincisi düzenlendi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi konferans salonunda başlayan eğitim haftada üç gün 4,5 saat yapıldı ve 12 hastane personeli işaret dili eğitim programını geçerek, sertifika almaya hak kazandı.

Sertifika almaya hak kazanan hemşire, odyolog, anestezi teknikeri ve diğer çalışanlar, Atatürk Devlet Hastanesi’nde işitme engelli vatandaşlara hizmet verecekler. Engelli vatandaşların sunulan sağlık hizmetinden en iyi şekilde faydalanmaları, sağlık problemlerini etkin bir şekilde anlatmalarında kolaylık sağlanması ve tedavilerinin ivedilikle yapılmasında etkin bir şekilde rol almaları amacıyla yapılan eğitimde engelli vatandaşların hastaneye başvurduktan sonraki bütün sorunlarında işaret dili eğitimi alan personeller, yardımcı olacak. Böylece engelli vatandaşların hastaneye başvuru yapmasından itibaren sağlık probleminin ilgili alanı neresi olursa olsun ihtiyaç halinde acil servis, poliklinikler, ameliyathane, ağız/diş, iş ve işlemlerin yapıldığı her bölümde eğitim alan personeller ile daha kolay bir iletişim sağlayabilecekler.

Sertifika programına Vali Yardımcı vekili Abdülgani Mağ, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Çetin, Sağlık Kurum başkan ve başkan yardımcıları ile Düzce Atatürk Devlet Hastane Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Hümeyra Bayram Akcan ile sağlık yöneticileri yer aldı.

Sağlık Müdürü Yılmaz, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, düzenlenen kursun beklenenden daha verimli geçtiğini dile getirerek; “Yaklaşık 3 ay süren eğitim işaret dili eğitmeni Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Büşra Ökten tarafından verildi. Sağlık Müdürlüğü olarak engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak ve bu eğitimlere devam etmek istiyoruz. Desteklerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum" dedi.