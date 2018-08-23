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Sağlık Bakanlığı ek atama 2018 Sağlıkatamaları son dakika

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen hemşire, sağlık görevlisi, ATT, Sağlık bakım teknisyenleri ek atama bekliyor. Sağlık çalışanları sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan atama müjdesi beklediklerini dile getirdi. Sağlık çalışanları seslerini duyurmak için Twitter #FahrettinKocadanEkAtama adlı hastagi ile kampanya başlattı. Sağlık çalışanlarının bu kampanyası sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Peki sağlık bakanlığı ek atama yapacak mı? Sağlık ek atamalar ne zaman yapılacak? Bayramdan sonra Sağlık Bakanlığı ek atama yapar mı?

23 Ağustos 2018 Perşembe 10:51
Sağlık Bakanlığı ek atama 2018 Sağlıkatamaları son dakika

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen hemşire, sağlık görevlisi, ATT, Sağlık bakım teknisyenleri ek atama bekliyor. Sağlık çalışanları sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan atama müjdesi beklediklerini dile getirdi. Sağlık çalışanları seslerini duyurmak için Twitter #FahrettinKocadanEkAtama adlı hastagi ile kampanya başlatmıştı.Sağlık çalışanlarının bu kampanyası sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Peki sağlık bakanlığı ek atama yapacak mı? Sağlık ek atamalar ne zaman yapılacak? Bayramdan sonra Sağlık Bakanlığı ek atama yapar mı?

Sağlık bakanlığı ek atama 2018, sağlık atamaları son dakika, ek atama olacak mı sağlık bakanlığı, sağlık bakanlığı 2018 atama takvimine göre atamalar ne zaman yapılacak? sorular merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde açıkladığı 100 günlük icraat programında İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarına binlerce personelin alınacağını açıklamasından sonra sağlık çalışanları da ek atama beklentisi içine girdi. Binlerce sağlık çalışanı yetkililerin seslerini duymasını bekliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde ek atama beklentisi içinde olan vatndaşlar, Kurban Bayram sonrası ek atama müjdesini almak istiyor. Peki sağlık çalışanlarına ek atama yapılacak mı? sorunusun cevabı merak edilirken, Sağlık çalışanları için ek atama ile ilgili Sağlık Bakanlığından şuana kadar açıklama gelmedi.

Sağlık çalışanları ek atama yapılması için seslerini duyurmaya devam ediyor. Sağlıkçılar, ek atama beklediklerini sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Sağlık sektöründe çalışan sağlık çalışanları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ek kontenjan taleplerini sosyal medya Twitter'dan açtıkları #FahrettinKocadanEkAtama hastagi ile seslerini duyurmaya çalışmıştı.

Twitter üzerinden paylaşılan mesajlarda:

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 10:51
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