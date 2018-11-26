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Sağlıklı yaşlanmak isteyen Rusların Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor

Termal Sağlık ve Turizm Derneğinin öncülüğünde Denizli'ye gelen Rus tur operatörleri aracılığıyla kentin uluslararası standarttaki termal tesislerinin Rusya'da tanıtılması amaçlanıyor- TESTUD Başkanı Yavuz Yılık: - "Sağlık turizm yetki belgesi alan tesis ve hastaneleri yurt dışında tanıtıyoruz. Böylece milyonlarca turisti Türkiye'ye çekmek istiyoruz. 2019 yılında Rusya'dan ilk etapta 300 bin kişinin termal tedavi için gelmesini bekliyoruz. Ruslar, Pamukkale ile Karahayıt'a hayran kaldılar"- Rus tur operatör firması yetkilisi Galina Tereshcenko: - "Sağlıklı bir şekilde tedavi olmak için bu termal tesisler çok uygun. Yaşlılarımız da buraya gelmek isteyecektir. Denizli'deki termal suya hayran kaldık"

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:11
Sağlıklı yaşlanmak isteyen Rusların Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Termal Sağlık ve Turizm Derneğinin (TESTUD) öncülüğünde Denizli'ye gelen Rus tur operatörleri aracılığıyla kentin uluslararası standarttaki termal tesislerinin tanıtılması ve özellikle sağlıklı yaşlanmak isteyen Rus turistlerin Türkiye'yi tercih etmesinin sağlanması hedefleniyor.

Dünyanın 146 ülkesinden şifa bulmak için Türkiye'yi tercih edenler, termal zenginlikleri barındıran uluslararası nitelikteki tedavi merkezlerine geliyor.

Türkiye, sayısı günden güne artan tesisleriyle turizm gelirlerini artırmayı planlıyor. Sağlık turizminden 10 milyar dolar gelir hedefleyen turizmciler, alternatif alanda en fazla turisti termalden bekliyor.

TESTUD öncülüğünde Türkiye'ye gelen Rus tur operatörleri, Pamukkale'deki termal tesisleri ve sağlık kuruluşlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Denizli Valisi Hasan Karahan ve TESTUD üyeleri ile bir araya gelen 34 kişilik Rus heyet, bölgedeki termal kaynaklar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk termal turizmini dünyaya tanıtmak için yola çıktıklarını söyledi.

Dünyanın farklı noktalarında çalışma yürüttüklerini dile getiren Yılık, şöyle konuştu:

"Ülkemiz deniz, kum, güneş turizminde güçlü ancak termal zenginliklerimizin yeteri kadar tanınmadığını şahit oluyoruz. Öncelikle termal turizmde de en kısa sürede söz sahibi olmak istiyoruz. Bu kapsamda sağlık turizm yetki belgesi alan tesis ve hastaneleri yurt dışında tanıtıyoruz. Böylece milyonlarca turisti Türkiye'ye çekmek istiyoruz. 2019 yılında Rusya'dan ilk etapta 300 bin kişinin termal tedavi için gelmesini bekliyoruz. Ruslar, Pamukkale ile Karahayıt'a hayran kaldılar."

Yılık, Denizli'de hizmet veren 10 bin 500 yataklı tesislerin uluslararası standartta olduğunu sözlerine ekledi.

- "Denizli bunun için çok güzel bir yer"

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kemal Başaralı ise insanların giderek yaşlandığını ve termal turizmin dünyada popüler hale geldiğini dile getirdi.

İnsanların artık daha sağlıklı yaşlanmanın çaresini aramaya başladığına dikkati çeken Başarılı, "Yani kişi artık sağlıklı yaşlanmaya gayret ediyor. Denizli bunun için çok güzel bir yer. Geçen yıl 700 bin sağlık turizmi hastası Türkiye'ye geldi. Bu sene 800 bin hedefini aşıyoruz. 2023 rakamı ise 2 milyon. Hep beraber elimizi taşın altına koyarak bunu başaracağız." diye konuştu.

- "Türkiye'nin termal sağlık yüzünü Rusya'da tanıtacağız"

Rus tur operatör firması yetkilisi Galina Tereshcenko da gezdikleri termal tesisleri beğendiklerini ifade etti.

Rusya'ya döndüklerinde Türkiye'nin tüm güzelliklerini aktaracaklarını kaydeden Tereshcenko, "Sağlıklı yaşlanmak için Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Şu anki amacımız Türkiye'deki termal tesisleri tanıtmak. Sağlıklı bir şekilde tedavi olmak için bu termal tesisler çok uygun. Yaşlılarımız da buraya gelmek isteyecektir. Denizli'deki termal suya hayran kaldık. Türkiye'nin termal sağlık yüzünü Rusya'da tanıtacağız." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:11
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