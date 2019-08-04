Sağlıklı yaşam için doğayla buluşuyorlar Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) sağlıklı yaşam için yaşlıları doğa ile buluşturmaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) sağlıklı yaşam için yaşlıları doğa ile buluşturmaya devam ediyor.

Şehrin doğal güzellikleriyle yaşlıları buluşturmaya devam eden YADEM yaşlıları son olarak Akçay Deresi’ni ziyaret etti. Düzenlenen yürüyüşte doğayla iç içe bir gün geçiren yaşlılar, fizik tedavi uzmanı eşliğinde egzersiz hareketlerini gerçekleştirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.