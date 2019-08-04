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Sağlıklı yaşam için doğayla buluşuyorlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) sağlıklı yaşam için yaşlıları doğa ile buluşturmaya devam ediyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:54
Sağlıklı yaşam için doğayla buluşuyorlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) sağlıklı yaşam için yaşlıları doğa ile buluşturmaya devam ediyor.


Şehrin doğal güzellikleriyle yaşlıları buluşturmaya devam eden YADEM yaşlıları son olarak Akçay Deresi’ni ziyaret etti. Düzenlenen yürüyüşte doğayla iç içe bir gün geçiren yaşlılar, fizik tedavi uzmanı eşliğinde egzersiz hareketlerini gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:54
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