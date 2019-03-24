Kırşehir’de, Orman Haftası nedeniyle sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü düzenlendi.

Kındam mevkinde gerçekleştirilen yürüyüşe Vali İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Alb. Ferhat Kuran, Orman İşletme İl Müdürü Reşat Karaca, daire müdürleri ve Kırşehir’de çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Akın, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, “Ülkemizde vatandaşlarımıza orman sevgisini aşılamak, orman varlığının artırılmasına katkı sunmak amacıyla kutlanan Orman Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmekte, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği ile Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğümüz işbirliğinde 190 şehidimiz anısına fidan diktik. Cacabey Meydanında 5 bin adet tüplü fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de Doğa Yürüyüşü gerçekleştirdik. Şehir merkezine oldukça yakın olan Kındam mevkinde düzenlenen hem bu orman varlığımızın farkına varılması hem de sağlık için yürümenin önemini göstermek üzere yürüyüş gerçekleştirdik.” dedi.

Yürüyüşün ardından katılımcılara çeşitli ikramların da yapıldığı program yürüyüşe katılanların hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.