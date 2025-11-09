  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

İsrail’den Lübnan'a bir saldırı daha! Katiller İHA’larla ölüm yağdırdı

Aile Milli Güvenlik Meselesidir! LGBT gibi sapkınlıklara asla imkân vermeyiz

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı! Doğan her fani gibi Atatürk de ölümü tatmıştır

BBP Genel Başkanı Destici: En düşük emekli aylığı 33 bin liranın üzerine çıkarılmalı

Alkollü yakalanan karı koca, ‘AK Partiliyim’ diyerek polisi tehdit etti, milletvekilini aradı! Her şeyleri yalan çıktı: Baştan sona rezalet

Rusya'dan ABD'ye Alaska tepkisi! Mutabakata sadık kalın

Gazze’de Kış Alarmı! 288 Bin Aile Evsiz, Felaket Kapıda! Siyonist vahşet altyapıyı yerle bir etti, kış çadırları da vuracak!

Hamas, bir leşten daha kurtuldu

Galatasaray deplasmanda mağlup
Sağlık Sağlıklı sanıyorduk ama kuru meyvede gizli tehlike: Ciddi hastalık sorunu yaşanıyor...
Sağlık

Sağlıklı sanıyorduk ama kuru meyvede gizli tehlike: Ciddi hastalık sorunu yaşanıyor...

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sağlıklı sanıyorduk ama kuru meyvede gizli tehlike: Ciddi hastalık sorunu yaşanıyor...

Kuru Kayısı, incir, üzüm ve hurma gibi kurutulmuş meyveler sağlıklı görünse de, uzmanlar, sorunu vurguluyor. Ciddi bir hastalık sorunu yaşanıyor diyerek işaret etti.

Kayısı, incir, üzüm ve hurma gibi kurutulmuş meyveler sağlıklı görünse de, üretim aşamasında kullanılan kimyasallar ciddi risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, bu meyvelerin tüketilmeden mutlaka doğru şekilde temizlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen kurutulmuş meyveler, enerji ve lif açısından zengin olsalar da, üretim sürecinde uygulanan kimyasal işlemler nedeniyle her zaman masum değil.

Özellikle kayısı, incir, üzüm, hurma ve elma gibi meyveler; kükürt dioksit, gliserin veya kostik soda gibi maddelerle işleniyor. Bu maddeler meyvelerin uzun süre dayanmasını sağlarken, fazla tüketildiğinde alerjik reaksiyonlar ve solunum rahatsızlıklarına neden olabiliyor.

Kurutulmuş meyveler, raf ömrünü uzatmak ve görünümünü korumak amacıyla kimyasal işlemden geçiriliyor.

En yaygın kullanılan madde kükürt dioksit (E220). Bu madde küf oluşumunu engellerken, meyvelerin doğal rengini de koruyor. Örneğin doğal kurutulan kayısı kahverengiye dönerken, kimyasal işlem görmüş kayısılar turuncu rengini uzun süre koruyor.

Bazı üreticiler ayrıca gliserin ve sodyum hidroksit (kostik soda) kullanarak meyveleri daha parlak hale getiriyor. Ancak bu işlemler ticari kazanç sağlasa da, insan sağlığı açısından risk oluşturabiliyor.

KURU MEYVELER NASIL TEMİZLENİR?

Kuru meyveleri tüketmeden önce kimyasal kalıntılardan arındırmak için şu adımlar öneriliyor:

Soğuk su banyosu: Kuru meyveleri 10–15 dakika soğuk suda bekletin, ardından bol suyla durulayın.

Kaynar su yöntemi: Durulama sonrası üzerine kaynar su dökün; kimyasal kalıntılar çözülür.

Ilık suda bekletme: 25°C sıcaklıkta, 30 dakika bekletmek özellikle incir ve hurma gibi meyvelerde etkili olur.

Doğal temizleyici ekleyin: Suyun içine bir çay kaşığı karbonat veya bir yemek kaşığı elma sirkesi eklemek temizlik etkisini artırır.

TAZELİĞİ KORUMANIN EN DOĞAL YOLU

Uzmanlara göre en sağlıklı yöntem, meyveleri evde doğal yollarla kurutmak.

Güneşte veya düşük ısılı fırında kurutulan meyveler kimyasal madde içermez ve besin değerini korur.

Kuru meyveler kilo ile alınırken saklama koşulları da önemlidir. Ürünler, nemsiz ve serin ortamda, cam kavanoz ya da bez torba içinde saklanmalıdır.

Amazon'da tehlike çanları çaldı, Karbon salımı tehlikesi her gün dünyayı tehdit ediyor
Amazon'da tehlike çanları çaldı, Karbon salımı tehlikesi her gün dünyayı tehdit ediyor

Dünya

Amazon'da tehlike çanları çaldı, Karbon salımı tehlikesi her gün dünyayı tehdit ediyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü
Sosyal Medya

İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü

Son dört yıldır Türkiye’de yaşayan ve kısa tatil için İngiltere’ye giden bir İngiliz vatandaş, üç haftalık Londra deneyimini çarpıcı sözlerl..
"İslami dayanışma" dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!
Gündem

“İslami dayanışma” dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda sahaya çıkan Türk Kadın Milli Takımı, İran’ı 3-0 mağlup ett..
Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!
Dünya

Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan El-Şeybani’nin katılımıyıla, bugün Washington’daki Uluslararas..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23