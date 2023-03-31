Sağlıklı sahur nasıl olmalı? Yanlış duymadınız: Ramazanda beslenme ipuçları, neler tüketilmeli duyurduk

Ramazan boyunca sağlıklı olmak için dengeli beslenmeli ve öğünlerde ihtiyacımız olan tüm besinleri oranlı bir şekilde tüketmeliyiz. Sahur Ramazan boyunca atlanmaması gereken ve besin seçiminde dikkat edilmesi gereken bir öğün olmalıdır.

Sahurda yeterli sıvı alınmalı, aşırı yağ ve tuzlu besinler tüketilmemeli. Sahurda sadece su içerek niyetlenmek veya gece yiyip yatmanın son derece zararlı olduğu unutulmamalı. Bu nedenle sahurda protein içeren süt içilmeli, yoğurt, peynir gibi gıdalar yenmeli yanına mutlaka tam tahıllı ekmek eklenmeli. İşte detaylı bilgiler...

Sahur'da sağlıklı beslenmek için dikkat edilmesi gerekenler neler?

• Öncelikle uyku tercih edilerek, sahur atlanmamalıdır.

• Sahurda yağ oranı ve karbonhidrat içeriği yüksek olan hamur işleri tüketilmemelidir. Bu yiyecek grubu glisemik indeksi yüksek olduğundan, gün içinde daha çabuk acıkma hissine neden olacaktır. Ayrıca yağ içeriğinin yüksek olması, gün içinde mide rahatsızlıklarını ve susuzluk hissini beraberinde getirecektir.

• Sahurda protein ağırlıklı beslenme tokluk süresini uzatacağından; yumurta, beyaz peynir, süt veya yoğurdun bulunduğu hafif bir mönü tercih edilmelidir. Peynirli omlet, menemen, krep, tost gibi sıcak mönülere de yer verilmelidir.

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• Gün içerisinde susuzluk hissini en aza indirmek için sahurda meyve yenilebilir. Ancak sadece meyve yiyerek oruç tutmak, gün içinde bitkinlik, yorgunluk ve halsizliği beraberinde getireceğinden tercih edilmemelidir.

Sahurda asitli içecekler tüketilmemeli; bunların yerine az şekerle yapılmış, komposto, ayran ve bitki çayları gibi sağlıklı içecekler seçilmelidir.

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Ramazanda beslenme nasıl olmalıdır?

Ramazan ayında sağlıklı beslenme oruç tutanların sağlığını korumalarına yardımcı olur ve gün boyunca enerjilerini sürdürmelerine olanak tanır. İşte ramazanda beslenme önerileri:

Sahur yapın: Sahur öğünü oruç tutanların gün boyunca enerjik kalmalarına yardımcı olan önemli bir öğündür. Sahurda yavaş sindirilen kompleks karbonhidratlar, protein ve sağlıklı yağlar gibi besinler tüketmek önemlidir. Bu besinler gün boyunca enerji sağlamak için yavaş yavaş sindirilecektir.

Su tüketin: Oruç tutarken vücutta sıvı kaybı yaşanabilir. Bu nedenle iftar ve sahur arasında yeterli miktarda su tüketmek önemlidir. Ayrıca susuzluğu gidermek için tatlı içecekler veya gazlı içecekler yerine su içmeyi tercih edin.

Dengeli beslenin: İftar ve sahurda dengeli bir beslenme planı izlemek önemlidir. Yüksek lifli gıdalar, taze meyve ve sebzeler, tam tahıllar ve protein kaynakları gibi sağlıklı besinler tüketmek önemlidir. Ayrıca yüksek yağlı, tuzlu ve şekerli gıdaların tüketiminden kaçının.

Porsiyon kontrolü yapın: İftar ve sahurda porsiyon kontrolü yapmak önemlidir. Aşırı yeme sindirim problemlerine neden olabilir ve vücudunuzu yeterince besleyemeyebilir.

Egzersiz yapın: Ramazan ayında egzersiz yapmak zor olabilir. Ancak hafif egzersizler yapmak kan dolaşımınızı artırarak enerjinizi artırabilir ve stres seviyenizi düşürebilir.

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