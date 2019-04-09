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Öz: Kalp sağlığı için güçlü aile bağı kurun

Prof. Dr. Mehmet Öz, “Kalp sağlığı için güçlü aile bağlantıları inanılmaz önemli. İnsanlar arasındaki bağ çok mühim. Bize, strese karşı bir müdafaa ama aynı zamanda hayatta bir gaye veriyor. Hayatta maksat varsa o zaman kalp atışlarına da kesinlikle bir maksat vermiş oluyoruz” dedi.

09 Nisan 2019 Salı 10:14
Öz: Kalp sağlığı için güçlü aile bağı kurun

Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, güçlü ve yakın aile bağlarının stresi azalttığını ve kalp sağlığına iyi geldiğini belirtti.

ABD’de yaşayan ve yaptığı çalışmalarla dünya çapında üne ulaşan Mehmet Öz, sağlıklı bir kalbe sahip olmak ve kalp hastalıklarından korunmak için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Kalp sağlığında tüketilen gıdaların büyük etkisi olduğunu söyleyen ve şeker tüketiminin zararlarından bahseden Öz, ‘’Şeker yediğimiz zaman kilo alıyoruz. Kilonun birçok zararı var ama en büyük zarar karaciğer üzerinde” dedi.

Karaciğerde şeker biriktiğinde yağa dönüştüğünü ve hasta bir karaciğerin kolesterole karşı savunma yapamadığını söyleyen Öz, bu durumda kolesterolün cinsinin değiştiğini ve kötü denilen kolesterol miktarının arttığını kaydetti.

Öz, yüksek kolesterolün kalbe etkisini şöyle anlattı: 

‘’Kötü kolesterol ile kalpteki damarlarda bir yara oluştuğu zaman tamir etmek zor oluyor. Bu hem erkekler de hem kadınlarda büyük bir sıkıntı. Kalbin içinde üç büyük ana arter var, bu arterleri bir duvar gibi kabul et, duvar delindiği zaman, delen sebepler yüksek tansiyon, şeker hastalığı. Şeker hastalığı cam parçalar gibi o duvarı yırtıyor. Duvarın içinde bir delik oluştuktan sonra tamir etmemiz gerekiyor. Kullanılan madde ise kolesterol. Kolesterolün bir iyisi bir de kötüsü var. İyi kolesterol olduğu zaman çok güzel, muhteşem tamir edilmiş bir duvara dönüşüyor ama kötü kolesterol bulunduğu zaman o yaralar arteri yavaş yavaş tıkamaya başlıyor, üzerinde kolesterol birikiyor. Zamanla tamamen o borunun ortası kapandıktan sonra kalp yetmezliğinden, kalp krizinden hastaları kaybediyoruz.

Stres faktörüne de değinen Öz, aile bağlarının kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkati çekti. 

Batı’da aile bağları çok güçlü olmadığı için insanların daha stresli olduğuna işaret eden Öz, ‘’Etrafınızdaki insanları yakın tutabilirseniz, özellikle de ailede sevdiğiniz insanlarla her zaman temas halinde olduğunuz bir hayat kurmak sizi koruyabilir ama o eksikse stres artmaya başlıyor. Yüksek stres ortaya çıkınca kalbin üzerinde çok büyük etkileri oluyor. Hatta çok üzüntü varsa kalp yetmezliği bile ortaya çıkabiliyor. Yeni keşfedilmiş bir sıkıntı bu ama çok görüyoruz. Kalp sağlığı için güçlü aile bağlantıları inanılmaz önemli. İnsanlar arasındaki bağ çok mühim. Strese karşı bir müdafaa ama aynı zamanda hayatta bir gaye veriyor bize. Hayatta maksat varsa o zaman kalp atışlarına da kesinlikle bir maksat vermiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Neler tüketmeliyiz?

Öz, sağlıklı kalp için neler tüketilmesi gerektiğini şöyle sıraladı: ”Sağlıklı kalp için şunlar lazım; tam buğday, gıdaları topraktan çıktığı gibi yemek o kadar sağlıklı ki. Meyveler, sebzeler, fındıklarımız, fıstıklarımız hepsi sağlıklı kalp için. Zeytinyağı tabii en mühim olanı.

Öz, işlenmiş gıdalar ve yemekler, katkı maddesi bulunan gıdalar çok fazla et tüketimi ve özellikle kızartılmış yemeklerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 10:14
  1. Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz
  2. ABD
  3. Mehmet Öz
  4. Kalp sağlığı
  5. Kötü kolesterol
  6. Stres
  7. Zeytinyağı
  8. işlenmiş gıdalar
  9. Karaciğer

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