Sağlıklı gıda için yola çıkıp meyve cipsi üretim tesisi kurdu

Amasya'da yaşayan kadın girişimci Merve Atıcı, çocuklarına sağlıklı ürünler yedirme düşüncesinden yola çıkarak kurduğu işletmede ürettiği meyve cipslerini Türkiye geneline pazarlıyor.

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan evli ve 3 çocuk annesi 31 yaşındaki Merve Atıcı, çocuklarına her mevsim organik meyve yedirebilmek amacıyla evinde meyve cipsi hazırlamaya başladı.

Atıcı, geçen yıl Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) düzenlediği kursa katılarak girişimcilik belgesi aldı.

KOSGEB'e başvuran Atıcı, misket elması ile diğer meyvelerden cips üretmek amacıyla kuracağı iş için 50 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Aldığı kredi ile işletmesini kuran Atıcı, ayda 5 tonu misket elması olmak üzere çilek, mandalina, limon, portakal, greyfurt, erik, şeftali, armut gibi meyvelerden 15 ton işleyip cips haline getiriyor.

Bir süre önce ürettiği meyve cipslerinden bir firma aracılığıyla Fransa'ya gönderen Atıcı, ürünlerinin beğenilmesi üzerine anlaşma yapmak için çalışmalara başladı.

- "Hem misket elmasının tanıtımına hem de ülke ekonomisine katkı"

Atıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek yaşadığı yerde meyve sebzenin bolluğu, gerekse çocuklarına sağlıklı gıda ürünleri yedirme düşüncesinin, işe başlamasında etkili olduğunu söyledi.

Amasya'nın ünlü misket elmasını kurutup bütün çocuklara ve sağlıklı beslenmek isteyenlere dört mevsim sunmayı hedeflediğini belirten Atıcı, "Şehrimizde ham maddenin fazlasıyla bulunabilir olması ve KOSGEB'in desteği, bende böyle bir iş fikri oluşturdu. KOSGEB desteğiyle meyve soyma ve dilimleme makinelerimizi aldık. Makinelerimiz olunca işimiz daha kolay oldu." dedi.

Ürettiği meyve cipslerinin ilgi gördüğünü dile getiren Atıcı, "Yurt içinde en çok İstanbul, Antalya ve diğer büyük şehirlere gönderiyorum. Bir süre önce yurt dışına da gönderdik. Ürünlerimize güveniyoruz, inşallah güzel geri dönüşler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Atıcı, yanında iki kişi çalıştırdığını, iyi bir ihracat potansiyeli yakalayıp hem misket elmasının tanıtımına hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmayı istediğini vurguladı.

KOSGEB İl Müdürü Bayram Ali Kukuş da Merve Atıcı'nın kadınlara örnek olduğunu belirterek, "Kadın girişimcilerimizin iş hayatında, ekonomik hayatta ön plana çıkmalarını istiyoruz. Bu kapsamda kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadın girişimcilerimizin KOSGEB'den destek almalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.