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Sağlıklı Gençlik Merkezi, Bilal Erdoğan’ın katılımıyla açıldı

Konsept olarak bir ilk olan ‘Sağlıklı Gençlik Merkezi’, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan’ın katılımıyla Eskişehir’de açıldı.

22 Mart 2019 Cuma 19:10
Sağlıklı Gençlik Merkezi, Bilal Erdoğan’ın katılımıyla açıldı

Konsept olarak bir ilk olan ‘Sağlıklı Gençlik Merkezi’, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan’ın katılımıyla Eskişehir’de açıldı.


Sağlıklı Gençlik Merkezi’nin açılışına, Bilal Erdoğan’ın yanı sıra; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ile Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve TÜGVA Eskişehir Şube Başkanı Fatih Sert eşlik etti. Vatandaşların da yoğun bir katılım gösterdiği açılışta konuşan Bilal Erdoğan, “Dedelerimizin yaşadığı ve yaşattığı, dünyaya örnek olduğu, batılı seyyahların geri döndükleri zaman hayretler içinde anlatıp yazdıkları inceliği yeniden canlandırmak yaşatmak istiyoruz. Gençlerimizde bunun yeniden karşılık bulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.


“Birileri kalkıp Bilal’in yeri falan derse, onlara aman pabuç bırakmayın”


Açılan Sağlıklı Gençlik Merkezi’nin konsept olarak bir ilk olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, merkezin tüm gençliğe ait olduğunu vurguladı. “Birileri kalkıp Bilal’in yeri falan derse, onlara aman pabuç bırakmayın” diyen Erdoğan, “Bugünkü açılışımız hayırlı uğurlu olsun. Bizim TÜGVA’mızın Türkiye’nin dört bir yanında temsilcilikleri var, yurtları var, gençlik merkezleri var, kitap kafeleri var. Bu Eskişehir’deki ‘Sağlıklı Gençlik’ merkezi konsept olarak bir ilk. Burada gençlerimiz özellikle sağlıklı bir şekilde yetişmelerine olanak sağlayacak bilinçlendirme çalışmasının da yapılacağını biliyorum. İnşallah hem İl Sağlık Müdürlüğü’müzün hem ilgili; örneğin Yeşilay gibi kurumların da katkılarıyla burada gençlerimize çok güzel hizmetler yapılır. Ülkemizin bütün gençlerine hizmet edecek. Birileri kalkıp Bilal’in yeri falan derse, onlara aman pabuç bırakmayın. Ben buraya bir daha gelecek miyim acaba? Bizim Okçular Vakfı’mızda binlerce, on binlerce genç ok atmayı öğrendiler. Türkiye’de son 4 yılda uluslararası müsabakalarda madalyalar katlandı. Şimdi bu bana bir fayda sağlamıyor, ama ben mutlu oluyorum. Bir başlattığımız işin neticelerini alıyoruz, gençlerimiz buradan istifade ediyor. Bizim bayrağımızı uluslararası mecrada göndere çekiyorlar, İstiklal Marşı’mızı dinletiyorlar diye ben elbette yaptığım işle gurur duyuyorum. Ama başkaları bunları istedikleri yere çekerse çeksinler bizim Türkiye Gençlik Vakfı’mız da diğer çalıştığımız vakıflar da ellerinden geldiğince bu milletin bütün evlatlarına hizmet etmek için çalışıyorlar, çalışmaya devam edecekler. Burada bizim arkadaşlarımız; ‘yeni nesil gençlik vakfı’ diyoruz, çünkü TÜGVA’da ne faaliyet yapılacağını, ne çalışma yapılacağını genç kardeşlerimiz kendileri belirliyorlar. Yönetimlerde yaş sınırları var, herkes genç olmak zorunda. Kendini genç hissedenler yönetime giremiyor. Onun için biz yokuz yönetimde. Bize diyorlar ki, sizle istişare ederiz. Yılda bir kere ya çağırıyorlar ya çağırmıyorlar. Ancak böyle törende dostlar görsün, açılış yapıyoruz. Ama olsun, bize sadece sıkıştıkları, takıldıkları zamanlar sorsunlar. Gençlerin bize ihtiyacı yok yoksa. Ne yapmaları gerektiğini bildikten sonra o şuurla o incelikle kuşandıktan sonra gençlerin en çoğuna nasıl ulaşacaksa öyle ulaşacak” ifadelerini kullandı.


“Namerdin önünde boynunu büktürmeden yönetmek isteyenlerin vizyonuyla bu ülke payidar olsun”


Açılan merkezin gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için de faydalı olacağını söyleyen Bilal Erdoğan, ayrıca 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere de değindi. “Bu seçimin sonunda yine bizim birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz güçlü olsun” diyen Erdoğan, “ Buraya gelen gençler belki oyun da oynayacaklar, ama onun dışında bir sıkıntısı olan arkadaşının elinden tutup getirecek; belki onu bir bağımlılıktan kurtaracak, belki onu sigaradan kurtaracak. Dolayısıyla şu inceliği bizim ecdadımızın dedelerimizin yaşadığı ve yaşattığı, dünyaya örnek olduğu, batılı seyyahların geri döndükleri zaman hayretler içinde anlatıp yazdıkları inceliği yeniden canlandırmak yaşatmak istiyoruz. Gençlerimizde bunun yeniden karşılık bulmasını istiyoruz. İnşallah Türkiye Gençlik Vakfı’mız bütün bunları yeniden yaşatmak için, ihya etmek için Eskişehir’imize, Eskişehirlilerimize, buradaki kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Ve işte yine bir seçim dönemi bunları bazen unutuyoruz. Bu seçimin sonunda yine bizim birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz güçlü olsun. Bizi bölmek isteyenlerin planları, kurmaları, tezgahları değil, bu milletin hayrını gözeten menfaatini gözeten, bu milleti namerde muhtaç etmeden, namerdin önünde boynunu büktürmeden yönetmek isteyenlerin inşallah vizyonuyla bu ülke payidar olsun. Onun için inşallah bu haftamız da dün idrak ettiğimiz nevruzumuz da hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.


Program, Bilal Erdoğan tarafından merkezin açılışını temsilen kesilen kurdele ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 19:10
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