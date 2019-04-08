“Sağlıklı Bir Nesil, Sağlıklı Bir Gelecek” ödül töreni gerçekleşti

Tekirdağ’da “Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması” kapsamında edebi ve görsel kategoride ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinde il birincilerine ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol doğrultusunda “Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması” her yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk, orta ve lise kademelerinde örgün eğitim veren okullarda gerçekleştiriliyor. Yarışma ile çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerine destek vermek; sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlayıp daha güvenli ve daha sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunarak yeni neslin bağımlılıkla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak amaçlanıyor.

“Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması” kapsamında özel jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, İlkokullar Kategorisi Görsel Alan İl Birincisi Uygar Gönüllü-Çorlu Emlak Konutları Ergene Vadisi İlkokulu, Ortaokullar Kategorisi Görsel Alan İl Birincisi Zeynep Karaböcek - Muratlı Mithatpaşa Ortaokulu, Lise Kategorisi Görsel Alan İl Birincisi Yiğit Yıldırım - Çorlu Mimar Sinan Anadolu Lisesi, Lise Kategorisi Görsel Alan Mansiyon Hilal Zeynep Kıran - Tekirdağ Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, İlkokullar Kategorisi Edebi Alan İl Birincisi Tuana Karaoğlu - Süleymanpaşa İnecik İlkokulu, Ortaokullar Kategorisi Edebi Alan İl Birincisi İrem Ongan - Saray Atatürk Ortaokulu, Lise Kategorisi Edebi Alan İl BirincisiVedat Aydın - Çorlu Mimar Sinan Anadolu Lisesi oldu.

Bu kapsamda Tekirdağ edebi ve görsel kategoride ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinde il birincilerine ödülleri düzenlenen törenle verildi. Törende ayrıca jüride yer alan temsilci ve öğretmenlere de teşekkür belgeleri takdim edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Yeşilay Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Sadık Baş, İl Sağlık Müdür Yardımcısı ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Soykırlı, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Burçak Dönmez, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Dündar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.