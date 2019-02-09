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Sağlıklı bir hayat için plastiksiz evler

Piyasada bulunan plastik biberonların yüzde 95’i BPA içeriyor. Araştırmacılar dört farklı marka plastik biberonu ısıttıktan sonra, bu biberonların sağlığa zararlı olacak miktarda BPA ortaya çıkardığını belirledi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 09:55
Sağlıklı bir hayat için plastiksiz evler

Her anne gibi çalışan anneler de çocuklarını kendi sütleriyle beslemek ister. Bu sebepten süt sağma makinalarının kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Bu malzemeler artık anne babaların vazgeçilmezi haline dönüşmüştür. Ancak çoğu plastikte olduğu gibi bu makinalarda kullanılan plastiklerde de yüksek oranda BPA bulunmaktadır. Piyasada bulunan plastik biberonların yüzde 95’i BPA içeriyor. Araştırmacılar dört farklı marka plastik biberonu ısıttıktan sonra, bu biberonların sağlığa zararlı olacak miktarda BPA ortaya çıkardığını belirledi.

-Biberon ve süt saklama kapları satın alırken dikkat etmemiz gerekir… Anne babalara bunları kullanmamalarını tavsiye edebiliriz. Ve ya BPA’sız yazan ürünler tercih edilmelidir. En sağlıklısı cam ürünleri kullanmaktır. 

-Her mutfakta gereğinden fazla bulunan plastik kaplarda da yüksek sıcaklıktaki gıdaları uzun süre bekletmek sakıncalıdır. Çünkü artan sıcaklıkla ve bekletme zamanı ile birlikte BPA’nın yiyeceklere geçmesi hızlanır. Ayrıca aşınmış plastiklerde bu durum daha vahim bir hal kazanır. Mutfağımızda cam malzemeleri tercih etmek daha doğru bir tutum olacaktır. Buzluğumuzda plastik saklama kapları yerine paslanmaz çelik veya cam kaplar kullanılması uygun olur. 

-Konserveler yerine, taze mevsimine uygun yiyecekler yiyerek BPA’dan korunmanın yanında daha az sodyum alırsınız. 

-Alışverişlerimizde naylon poşet yerine kumaş poşetler veya kese kağıtları kullanarak daha sağlıklı bir yaşam için adım atmış oluruz. 

-Polikarbonattan yapılmış plastik şişe ve damacanalardan artık uzak durmalıyız. Özellikle çok kullanılmış ve hasarlı olanları sağlığımız için daha zararlı hale gelir. Bunların yerine cam şişeler, cam damacanalar tercih edilmelidir. 

-Ofislerde, okullarda oldukça yaygın kullanılan plastik bardaklar yerine seramik veya cam bardaklar tercih edilebilir. 

-Diğer bir önemli konu ise oyuncaklar. Çocukların sağlığı için tahtadan üretilmiş oyuncaklar tercih edilmelidir. Böylece çocuklarımız BPA’nın zararlı etkisinden korunmuş olur. 

-Plastik içeren su ısıtıcılarını hayatımızdan çıkarmak doğru bir adım olacaktır. Su ısıtıcılarının yapımında kullanılan BPA’nın kaynayan suya geçişi daha fazla olacaktır. 

-Ekmek, et, sebze doğramak için kullandığımız plastiklere özellikle dikkat etmemiz gerekir. Zarar görüp aşınmış plastik doğrama tahtaları mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam haline dönüşmüş olur. Ahşap doğrama tahtaları kullanılarak hem mikroorganizmaların zararlı etkisinden hem de BPA’nın zararlı etkisinden korunmuş oluruz.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 09:55
  1. süt sağma makinaları
  2. plastik
  3. BPA
  4. plastik biberon
  5. Konserve
  6. naylon poşet
  7. kumaş poşet
  8. kese kağıtları
  9. Polikarbonat
  10. plastik şişe
  11. damacana
  12. cam şişe
  13. plastik bardak
  14. seramik
  15. cam bardak
  16. tahtadan üretilmiş oyuncaklar
  17. su ısıtıcıları
  18. plastik doğrama tahtaları
  19. Ahşap doğrama tahtaları
  20. mikroorganizma

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