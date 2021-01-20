sağlıkçıya emeklilik ve izin yasağı kalktı

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına vurulan ilk doz aşıların ardından sağlıkçılara getirilen izin, emeklilik gibi kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla sağlık personelinin yıllık izin, istifa, emeklilik durumuna ilişkin yeni düzenlemeleri içeren resmi yazı, 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderildi. Buna göre, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek, emeklilik talebinde bulunanların işlemleri yerine getirilecek.



Özveriyle görev yaptılar



27 Ekim 2020’de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında merkez ve taşra teşkilatında görevli personele yönelik yıllık izin, istifa, emeklilik, muvafakat vb. gibi alanlarda bazı kısıtlamalar getirildiği anımsatılan yazıda, gelinen süreçte büyük özveriyle görev yapan personelin talepleri de göz önüne alınarak yeni düzenlemeler yapıldığı belirtildi. Yeni düzenlemelere göre, personelin yıllık izin talepleri, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde, Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, illerde il sağlık müdürü, ilçelerde il sağlık müdürü ile istişare etmek suretiyle ilçe sağlık müdürü/toplum sağlığı merkezi başkanı ve başhekimliklerce değerlendirilerek, yerine getirilebilecek.



Her türlü ücretsiz izin, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde kullandırılacak. Radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izni (şua) de kurum amirlerinin uygun zamanlarda kullandırılacak.



Atamaya izin verilmeyecek



Sağlık tesislerinde görev yapan ve başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin ayrılışı yapılmayacak. Atanma talep eden de personele bu süreçte muvafakat verilmeme uygulamasına devam edilecek.



İsteyen emekli olabilecek



Ancak, özel ve vakıf grubuna dahil üniversitelerin öğretim üyesi kadrolarına atanacak personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının idareci pozisyonuna atanacak personele onay verilebilecek.



Emeklilik talebinde bulunan personelin talepleri de karşılanarak, işlemleri yerine getirilecek.