Sağlıkçıların fazla mesai isyanı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının (Sağlık-Sen) 6 bin 694 sağlık çalışanına yaptığı ankette, çalışanların büyük bir kısmı boşanmalarının sebebi olarak çalışma saatlerinin fazla olmasını gösterdi.

Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, sağlık çalışanları arasında personelin sivil hayatını baz alacak şekilde yapılan anket ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada; sağlık personellerinin fazla olan mesai saatlerinin evlilik hayatlarını etkilediği ve boşanmaların büyük bir oranının çalışma saatleri yüzünden gerçekleştiği belirtildi.

Yünkül yaptığı açıklamada, “Sağlık-Sen Genel Merkezimiz tarafından 6 bin 694 sağlık çalışanına yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıkmıştır. Yıllardır Sağlık-Sen olarak ifade ettiğimiz sağlık çalışanlarının iş yükünün her geçen gün arttığı, sağlık çalışanlarının aile ve sosyal hayatlarının tamamen bittiğini yaptığımız son ankette göstermektedir" dedi.

Boşanmalarda mesleğin etkisi büyük

Yapılan anket sonuçlarından sağlık çalışanlarının aile birliğinin bozulmasının altında yatan sebeplerin başında mesleğin etkisinin geldiğine vurgu yapan Yünkül, "Yaptığımız anket sonucunda boşanmış olan sağlık çalışanlarının yüzde 35,6’sı boşanmasında mesleğinin etkisinin olduğunu düşünmektedir. Nöbet tutan sağlık çalışanlarının yüzde 44,3’ü mesleğini boşanma nedeni olarak görmektedir. Yine sağlık çalışanları için çocuk bakımıyla ilgili en çok yaşadıkları sıkıntıyı bakıcı/kreş sorunu oluşturmaktadır.Ankete katılan hemşire ve ebelerin boşanma nedeni olarak nöbetleri daha yüksek oranda belirttikleri de saptanan bir gerçeklik oldu. Özellikle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesinde var olan fazla mesai sıkıntısı yapılan geçici görevlendirmeler ile tahammül sınırlarını aşmıştır. Sağlık çalışanı arkadaşlarımızailelerine, çocuklarına ve sosyal hayatlarına zaman ayıramamaktadır. Buda ister istemez arkadaşlarımızın aile düzenlerini bozmakta ve evlerinde huzursuzluk yaşamalarına neden olmaktadır. Yaptığımız anket çalışması bunun en açık göstergesi olmuştur" dedi.