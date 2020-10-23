Sağlıkçıları en çok tedbirsizler üzüyor

Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde Kovid-19 vakalarının bulunduğu yoğun bakım ünitesinde çalışan 40 yaşındaki Zehra Çakmak, ameliyat hemşiresi olmasına rağmen pandemi servisindeki meslektaşlarının Kovid-19'a yakalanması nedeniyle yoğun bakım ünitesine geçti.



Tulum, önlük, maske, siperlik ve gözlük takıp görevlerini yapmaya çalıştıklarını anlatan Çakmak, bütün zorluklara rağmen hastalara yardımcı olmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Bütün hastaları annem, babam, ailemden biri gibi görüp yardım ediyorum. ailemizden uzak kalıp, bu kadar çabanın içinde insanların tedbirlere uymadığını görünce çok üzülüyoruz. Maskesiz gezenler için bazen, 'Keşke yoğun bakımdakilerin fotoğrafını çekip onlara gösterebilsem' diye düşünüyorum. Eminim görseler, maskesiz bir adım bile atmazlardı.Herkesin kurallara uymasını istiyorum."

Aynı hastanenin pandemi servisinde çalışan Hatice Acar ise şunları kaydetti: "Hastalara ne kadar onlara belli etmesek de biz de çok zülüyoruz durumlarına. Kadın bir hastamızın eşi de yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Sonra vefat etti. Ne biz, ne de yakınları eşinin öldüğünü söyleyemedik. Eşini çok seviyor ve sık sık durumunu soruyordu. İnsanları maskesiz görünce hep hastalarımız aklımıza geliyor. Onca mücadele ve uyarılara rağmen hâlâ maskesiz gezenler var. söyleyecek kelime bulamıyoruz.”