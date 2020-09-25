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Okur Postası 'Sağlıkçılara yapılan saldırıyı kınıyoruz'
Okur Postası

'Sağlıkçılara yapılan saldırıyı kınıyoruz'

Gazetemiz okurlarından Mehmet Rasim, "Sağlıkçılara yapılan saldırıyı kınıyoruz" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:58:00 -
'Sağlıkçılara yapılan saldırıyı kınıyoruz'

Geçenlerde acil servisin kapısına dayanan ailenin yerine kendimi koymak istedim ama yine de olmadı be kardeşim.. Böylesi bir süreçte sağlık çalışanlarımızın deyim yerindeyse kelleleri koltuktayken yaptıkları mücadeleye hürmeten bu yapılmamalıydı!?! Sağlık çalışanlarımız başta Bakanımız Fahrettin Koca ile bu koronavirüs sürecinde destan yazarken, bu görüntüleri görmek hakikaten içimi cız ettirdi...

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