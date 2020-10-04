Sağlıkçılara moral oldu! Koronavirüsü yendiği hastaneye iki çamaşır makinesi hediye etti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen, uzun bir dönem yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastanın taburcu olduktan sonra hediye gönderme isteğinde bulunduğunu ve bu davranıştan mutluluk duyduklarını ifade ederek “Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yoksa devletimiz var olsun, hiçbir eksiğimiz yok. Ancak moral ve motivasyonumuzu artırdı” dedi.