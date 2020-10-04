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Korona Virüs Sağlıkçılara moral oldu! Koronavirüsü yendiği hastaneye iki çamaşır makinesi hediye etti
Korona Virüs

Sağlıkçılara moral oldu! Koronavirüsü yendiği hastaneye iki çamaşır makinesi hediye etti

Erzincan’da yakalandığı koronavirüsü ağır geçirmesine rağmen gördüğü başarılı tedaviyle atlatan kişinin, hastaneye yaptığı iki çamaşır makinesi bağışı, son günlerde sağlıkta şiddet haberleriyle morallari bozulan sağlık çalışanlarını mutlu etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 22:32:00 -
Sağlıkçılara moral oldu! Koronavirüsü yendiği hastaneye iki çamaşır makinesi hediye etti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen, uzun bir dönem yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastanın taburcu olduktan sonra hediye gönderme isteğinde bulunduğunu ve bu davranıştan mutluluk duyduklarını ifade ederek “Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yoksa devletimiz var olsun, hiçbir eksiğimiz yok. Ancak moral ve motivasyonumuzu artırdı” dedi.

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