'Sağlıkçı ataması yapılmalı'

Yaklaşık üç yıldır kovid 19 pandemisini yaşamaktaydık. Artık bitmesini yaşamaktayız hamdolsun. Bu pandemi sebebiyle binlerce insan bu dünyadan ayrılmış bulunmaktadır. Ülkem geneli de insanlarımız bu dünyadan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Hemen hemen her aileden birkaç insan bu dünyadan ayrıldı bu pandemi sebebiyle. Dünya ve genelde ülkem bu kovidle mücadele ederken en önemli görev doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza düşmüştü. Öyle ki bazen bu kardeşlerimiz günlerce evlerine gitmediği olmuştu. Çocuklarından uzak kaldılar. Hanımlarından uzak kaldılar. Yuvalarından uzak kaldılar.

Sağ olsun Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin KOCA, KPSS ile birkaç alım yapmış durumdadır. Ama yeterli görmüyorum bu alımları ben. Böyle dünya geneli herhangi bir sıkıntı durumunda sağlık kadrolarımızın yeterli ve sayıca fazla olması bu gibi bir durumun üstesinden gelinmesi için elzem olarak görmekteyim. Alımların yeterli olmadığını söylüyorum. Çünkü istifa eden ve emekli olan sağlıkçılarımız çok fazla da ondan. Sağlık kadrolarımızın yeterli olması biraz da bunu gerektirmektedir. Sağlıkçı alımı yapılacak ki ileride Allah muhafaza başımıza yeniden bu kovid gibi bir illet gelirse hazırlıklı olalım. Aksi durumda başımızın ağıracağı kesin gibidir.