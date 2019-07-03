0553 313 94 23

Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Duyar, 250 yataklı ek hizmet binası inşaatında incelemede bulundu

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Duyar Erzincan’da yapımı devam eden 250 yataklı ek hizmet binası inşaatında incelemede bulundu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:12
Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Duyar, 250 yataklı ek hizmet binası inşaatında incelemede bulundu

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Duyar Erzincan’da yapımı devam eden 250 yataklı ek hizmet binası inşaatında incelemede bulundu.


Çeşitli incelemeler ve ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan’a gelen Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dursun Duyar, İnşaat Uygulama Daire Başkanı Mücahit Uzunkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik’le birlikte hazırlıkları son aşamaya gelen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 250 yataklı ek hizmet binası inşaatını gezdiler.


Hastane inşaatını gezerek, çalışmaları yerinde inceleyen ve süreç hakkında İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Duyar, Erzincan’a böyle güzel bir hizmet kazandırıldığı ve kısa bir süre sonra açılacak olan 250 yataklı ek hizmet binasında emeği geçen herkese teşekkür ederek hayırlı hizmetler vermesi temennisinde bulundu.


İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik ise, Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Duyar’a süreç içerisinde vermiş olduğu desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AP’nin yeni başkanı Sassoli oldu
    1. AP’nin yeni başkanı Sassoli oldu
    2. Çan Belediye Başkanı Öz’den..
    3. Adıyaman Belediyesi engelleri ortadan..
    4. İstanbul emniyeti hava destekli..
    5. Adliyeye uyuşturucu sokmak isteyen..
    6. İsrail'de erken seçimlerin iptaline..
    7. Lavrov’dan çarpıcı açıklamalar!..
    8. Turizmciler ulaşımı konuştu
    9. Büyükşehir, sokak hayvanlarını..
    10. G-20'Yİ hazmedemiyorlar! FETÖ’nün bir..
    11. TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması..
    12. Mudanya’nın kırkyamaları görücüye çıktı
    13. Dortmund'dan Beşiktaş'a Kagawa müjdesi!
    14. Narkotik polisleri vatandaşlara..
    15. Yunusemre yaz aylarında sokak..
    16. VEDAŞ’tan doğal hayata katkı çalışması
    17. Atık pil kampanyasında Dursunbey farkı
    18. Bitlis’teki parklarda temizlik..
    19. İBB’de 3 yeni atama!
    20. Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz