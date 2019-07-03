Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Duyar, 250 yataklı ek hizmet binası inşaatında incelemede bulundu

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Duyar Erzincan’da yapımı devam eden 250 yataklı ek hizmet binası inşaatında incelemede bulundu.

Çeşitli incelemeler ve ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan’a gelen Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dursun Duyar, İnşaat Uygulama Daire Başkanı Mücahit Uzunkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik’le birlikte hazırlıkları son aşamaya gelen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 250 yataklı ek hizmet binası inşaatını gezdiler.

Hastane inşaatını gezerek, çalışmaları yerinde inceleyen ve süreç hakkında İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Duyar, Erzincan’a böyle güzel bir hizmet kazandırıldığı ve kısa bir süre sonra açılacak olan 250 yataklı ek hizmet binasında emeği geçen herkese teşekkür ederek hayırlı hizmetler vermesi temennisinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik ise, Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Duyar’a süreç içerisinde vermiş olduğu desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.