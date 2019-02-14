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Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyelerinden hastane denetimi

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve üyeler, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

14 Şubat 2019 Perşembe 17:26
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyelerinden hastane denetimi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri, Avrupa'nın en büyük, dünyanın tek seferde yapılan 3'üncü büyük hastanesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, kurul üyeleriyle Bilkent Şehir Hastanesini ziyaret ederek inceleme yaptı.

Topaloğlu ve beraberindekiler, hastanelerin taşınma süreci ve teknik konularla ilgili yetkililerden bilgi aldıktan sonra hastalarla görüştü.

Hastane yönetimiyle yapılan toplantının ardından Prof. Dr. Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayali şehir hastaneleri sayesinde hastaların ve sağlık çalışanlarının sağlıklı, konforlu, modern ve insan odaklı hastane ortamına kavuşacaklarını belirterek, memnuniyetini dile getirdi.

Topaloğlu, çalışanların özveri ve gayretleriyle başarılı ve sorunsuz gerçekleşen geçiş süreciyle ilgili hastane yönetimine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:26
  1. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
  2. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu

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