Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine atama
Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun Başkanvekilliğine getirildi21 Kasım 2018 Çarşamba 21:29
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun Başkanvekilliğine Prof. Dr. Serkan Topaloğlu atandı.
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun ilk toplantısı, dün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, Prof. Dr. Topaloğlu'nun kurulun başkanvekilliğine atanması kararlaştırıldı.
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