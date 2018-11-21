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Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine atama

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun Başkanvekilliğine getirildi

21 Kasım 2018 Çarşamba 21:29
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine atama

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun Başkanvekilliğine Prof. Dr. Serkan Topaloğlu atandı.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun ilk toplantısı, dün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Prof. Dr. Topaloğlu'nun kurulun başkanvekilliğine atanması kararlaştırıldı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 21:29
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Prof. Dr. Serkan Topaloğlu atandı
  3. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu

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