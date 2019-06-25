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Sağlık vatandaşın ayağına gidiyor

Her yıl düzenli olarak binlerce vatandaşa evde sağlık hizmeti ulaştıran Mamak Belediyesi, 2019’un ilk altı ayında ilçe sınırları içerisinde yaşayan 3 bin 225 hastanın ayağına sağlık hizmeti ulaştırdı.

25 Haziran 2019 Salı 10:38
Sağlık vatandaşın ayağına gidiyor

Her yıl düzenli olarak binlerce vatandaşa evde sağlık hizmeti ulaştıran Mamak Belediyesi, 2019’un ilk altı ayında ilçe sınırları içerisinde yaşayan 3 bin 225 hastanın ayağına sağlık hizmeti ulaştırdı.


Evde sağlık hizmetinin sosyal belediyeciliğin önemli uygulamalarından biri olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ”Mamak’ın en ücra noktalarına kadar götürülen bu hizmetten vatandaşlarımız oldukça memnun kalıyor. Yatağa bağımlı, kimsesiz, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın tedavilerini gerçekleştirerek onları yalnız bırakmıyoruz” diye konuştu.


Önceliğimiz Mamaklıların sağlığı ve mutluluğu


Mamak’ta birçok örnek çalışma yürüttüklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ”Evde sağlık hizmetimiz bunlarda biri. Bizler için önemli olan öncelikle Mamaklıların sağlığı ve mutluluğu” ifadesini kullandı.


Vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyet uyandıran evde sağlık hizmeti kapsamında hastalardan; kan alımı, muayene, enjeksiyon, pansuman, serum, sonda takımı, kan şeker ölçümü, kolostomi bakımı yapılıyor. Ayrıca ihtiyacı olan hastalara yönelik mama, hasta bezi, yatak koruyucu, havalı yatak ve tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Uzman ekipler tarafından yürütülen sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar doğrudan Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne müracaat edebilecekleri gibi 444 0 149 Mamak Çözüm Merkezi’ni de arayarak hizmet talebinde bulunabiliyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:38
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