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Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tatil boyunca çalışmalarını aksatmadan sürdürdü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Prof.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:53
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tatil boyunca çalışmalarını aksatmadan sürdürdü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Prof. Dr. Şenay Özdolap başkanlığında, tatil süresince sağlık hizmeti sunumunu eksiksiz vermek adına yapılan faaliyetlerin görüşüldüğü bir değerlendirme toplantısı düzenledi.


Toplantıda; merkez acil servisine 1500’ün üstünde acil başvurunun olduğu ve bunların 652‘sinin çeşitli servislere yatışının yapıldığı, 96 hastaya acil ameliyat, 23 hastaya acil anjiografi ve balon-stend işleminin uygulandığı ve yoğun bakım ünitelerinde ileri gözlem ve monitörizasyon amacıyla 95 hastanın yatışının yapıldığı belirtilerek 90 kanser hastasına önceden planlanan tedavi protokollerine uygun olarak, radyoterapi ve kemoterapi tedavisinin aksatılmadan uygulandığı vurgulandı.


Tatil boyunca diyaliz ve anjiografi gibi özellikli hizmetlerde, ultrason, manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme birimleri ile hasta yatırılan kliniklerde, nöbet hizmetlerinin 24 saat esasına göre planlanarak sürdürüldüğü ve hasta sevk ile nakil işlemleri için Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Komuta Kontrol Merkezi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak 7 hastanın il dışına sevkinin gerçekleştirildiği belirtildi.


Toplantı sonunda Prof. Dr. Şenay Özdolap, tatil süresince sağlık hizmetlerini özenle sunan tüm sağlık çalışanlarının büyük fedakârlık ve üstün gayretle görev yapmalarından dolayı gurur duyduğunu ifade ederek hepsine tek tek teşekkürü bir borç bildiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:53
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