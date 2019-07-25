Sağlık turizminde üç kalkınma ajansı birlikte hareket edecek

Trakya Kalkınma Ajansı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, sağlık turizminin geliştirilmesi için iş birliği yapacak.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen sağlık turizmi çalışmaları kapsamında Edirne’de Trakya Sağlık Turizmi İstişare Toplantısı düzenlendi. Bir restoranda gerçekleşen toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Şenay Mandacı, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, kamu, özel, üniversite hastaneleri ile kalkınma ajanslarının temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "2015 yılından bu yana yürüttüğümüz sağlık turizmi çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İlk aşamada düzenlediğimiz sağlık turizmi çalıştayı ile bölgemizin sağlık turizmi konusunda avantaj ve dezavantajlarını değerlendirdik. Ardından 2018 ve 2019 yıllarında Antalya’da düzenlenen sağlık turizmi fuarına katılarak bölgemiz hastanelerini yurt dışından gelen alım heyetleri ile buluşturduk. Daha sonra Yunanistan’ın Gümülcine ve İskeçe şehirlerinden gelen doktor heyetine Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerindeki özel, kamu ve üniversite hastanelerimizi tanıttık. Özel ve kamu hastanelerimizi de Yunanistan’ın Gümülcine ve İskeçe şehirlerine götürerek sağlık turizmi yapmak isteyen acente ve paydaş kuruluşlarla buluşturduk. Burada hastanelerimiz ikili görüşmeler ve anlaşmalar gerçekleştirdi. Yaptığımız çalışmaları masaya yatırdığımız ve sağlık turizmi konusunda sizlerin öneri, talep ve beklentilerini aldığımız ilk istişare toplantımızı da Ocak ayında gerçekleştirdik. Büyük emek ve çaba ile geldiğimiz bu noktada sağlık turizmi çalışmalarımızı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hayata geçirdiği eşleştirme programı kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajanslarımızla birlikte yürüteceğiz. Sağlık turizmi konusunda edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri kendilerine aktararak gerek bölgemizin, gerekse ülkemizin bir adım daha ileriye gitmesi için topyekün hareket edeceğiz. Bu nedenle siz değerli hastane temsilcilerimizin bugün burada aktaracakları bilgi, tecrübe, öneri ve fikirleri bizler için çok değerli. Ben şimdiden toplantıya katılan tüm paydaşlarımıza ve kalkınma ajanslarımızın değerli temsilcilerine teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından toplantının gündem maddelerine geçildi. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde yapılan sağlık turizmi çalışmaları değerlendirilerek, sağlık turizmi konusunda hastanelerin ihtiyaç duydukları eğitim talebi değerlendirildi. Bölge hastanelerinin yurt dışından daha kolay hasta çekebilmeleri için sağlık turizmi tanıtım filmi çekilmesine karar verilen toplantıda, Balkan ülkelerine yönelik hastane, acente ve tanıtım ziyaretlerinin yapılması da ele alındı. İstişare toplantısının ardında heyet Sultan II. Bayezid Sağlık Müzesi’ni ve Eski Cami’yi gezdi.