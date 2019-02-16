Sağlık turizminde "100 bin Rus turist" hedefi

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, bu yıl sağlık turizminde yüz bin Rus turist hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye, turizmde en çok ziyaretçi aldığı ülkelerden Rusya Federasyonuna yönelik sağlık ve termal turizm alanında yapılan çalışmalarla ivme yakalayacak. Tedavi için Almanya ve İsrail'e giden Rus hastalar, artık Türkiye'nin şifalı sularında hastalıklarına çare bulacak.

TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin termal ve sağlık turizminin dünyada hak ettiği yere getirilebilmesi önemli adımlar attıklarını söyledi.

Türkiye'nin termal ve sağlık turizmi konusuna yurt dışında bilinirliliğini artırmak için bir dizi tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Yılık, "Nicelikli değil, nitelikli turistleri Türkiye'ye getirmek amacıyla üyelerimizle birlikte tanıtım yapıyoruz." dedi.

2019'un "Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" ilan edilmesinin ardından çalışmalara hız verdiklerini dile getiren Yılık, "Rusya'nın Çelyabinsk, Ufa, Samara, Voronej, Krasnodar ve Soçi kentlerinde Türkiye'nin sağlık turizmine yönelik özel bir tanıtım gerçekleştirdik. Geçen hafta da Moskova'da önemli temaslarda bulunduk." dedi.

Moskova'daki temasları kapsamında Rus acente, tur operatörü ve sağlık kuruluşlarına, Türkiye'nin sağlık turizm potansiyeli, termal zenginlikleri, termal tesisleri ve sağlık kuruluşlarının sunduğu olanakları aktarma fırsatı bulduklarını ifade eden Yılık, "Konferanslar sonrasında elçiliğimiz ve fahri konsolosluğumuzun denetimi altında, Türkiye'deki birçok bölgedeki tesislerin anlaşmalarını imzaladık. Yapmış olduğumuz tanıtımlar sonrasında hastalar da gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

- "10 bin Rus turist sağlık turizmi için Türkiye'ye geldi"

TESTUD Başkanı Yılık, sağlık turizmi kapsamında gelen turistlerin en az 14-28 gün kadar Türkiye'de kaldıklarına dikkat çekerek, gelen turistin kişi başı 700 ile 3 bin dolar arasında bir gelir bırakarak Türk ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye ve Rusya arasındaki son dönem sıcak ilişkilerin turizme önemli bir yansıması olduğunu ifade eden Yılık, sağlık ve termal turizmde de bu ivmeyi yakalamak istediklerini kaydetti. Geçen yıl 2 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Yılık, 10 bin kişinin termal ve sağlık turizmi için geldiğini bildirdi.

Rusların Türkiye'nin son 15 yıldır sağlık ve termal turizm alanındaki gelişmelerinden çok haberdar olmadığını, yapılan tanıtımların bu anlamda çok yararlı olduğunu dile getiren Yılık, "Bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda 100 bin civarında bir turisti, 2019'un tamamı 2020'nin ilk çeyreği için bekliyoruz." dedi.

- "Moskova'nın en büyük hastanesi ile anlaştık"

Türkiye'nin sadece deniz turizminden ibaret olmadığını vurgulayan Yılık, "Sağlık ve termal alanda da çok iyi bir potansiyele sahip bir ülkeyiz. Moskova'nın en büyük rehabilitasyon hastanesi ile iş birliği yaptık. Bu iş birliği kapsamında ise tedavi için İsrail ve Almanya'ya gönderilen hastalar, artık Türkiye'deki sağlık kuruluşlarında tedavi edilecek. Rusya'da ülkemizin sağlık turizmi ile termal zenginliklerini tanıtma amacıyla başladığımız yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek." diye konuştu.

18-23 Şubat tarihlerinde tur operatörleri, sağlık çalışanları, hekimler ve basın mensuplarının oluştuğu Rus heyetin, termal ve sağlık potansiyelini görmek üzere Türkiye'ye geleceğini ifade aktaran Yılık, heyetin Dalaman, İzmir Balçova, Çeşme ve İstanbul'da sağlık kuruluşlarını ziyaret edeceğini, ayrıca bir dizi temaslarda bulunacağını söyledi.

- "Kazan'dan kemik iliği nakli için bir hasta İstanbul'a geldi"

Rusların tedavi için genellikle Almanya ve İsrail'e gittiğini ifade eden Yılık, şunları kaydetti:

"Biz termal sularımızın ne kadar şifalı ve Türkiye'nin topraklarının ne kadar verimli olduğunu, buna bağlı olarak da sularının mineral değerinin ne kadar yüksek olduğunu çok iyi anlattık. Hastanelerimizi tanıttık. Sağlık turizminde onlar da yönlerini artık Türkiye'ye çevirmeye başlıyorlar. Rus hastalar artık tedavi için Almanya ve İsrail yerine Türkiye'ye gelecek. Bunun ilk meyvesini de geçtiğimiz ay aldık. Kazan'dan kemik iliği nakli için bir hastayı İstanbul'a getirdik."