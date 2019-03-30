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Sağlık Tesislerinde Çalışan Ebelere “Doğuma Güncel Yaklaşım Eğitimi” verildi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol gereği “Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış Eğitimi” düzenlendi.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:23
Sağlık Tesislerinde Çalışan Ebelere “Doğuma Güncel Yaklaşım Eğitimi” verildi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol gereği “Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış Eğitimi” düzenlendi.


İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yapılan eğitimde, kursiyerlere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünden gelen Öğr. Görevlisi hocalar tarafından, ebelik mesleğinin önemi, ebelik mesleğinin felsefesi, etik yaklaşımlar, normal doğumun anne ve bebeğin sağlığına katkıları, doğum eylemi, doğum eyleminde ebenin rolü, ebelik uygulamaları, doğum sırasında nefes ve beden egzersizleri, doğum pozisyonları ve doğum sonrası bakım konuları anlatıldı.


5 gün süren eğitimin sonunda düzenlenen sertifika törenine katılan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli;“Ebelik mesleği insanlık tarihi kadar eski bir meslek. Kutsal bir görevi yerine getiriyorsunuz” diyerek kursiyerler ile eğitimin değerlendirmesini yaptı.


Benli daha sonra Ebelik mesleği ve güncelleme eğitimlerinin gerekliliği hakkında fikir alışverişinde bulunarak eğitim süresince desteklerini esirgemeyen Cumhuriyet Üniversitesi Ebelik Bölümü hocalarına da teşekkürlerini iletti.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Burcu Yurtsal ise “Kayseri’deki Ebelerle buluştuk. Doğumda güncel yaklaşımlarla ebelerin normal doğumlara ne gibi katkılarının olabileceğini ve bu doğumlar ile beraber anne yenidoğan sağlık oranlarını yükselterek ülkemizin gelişmişlik ve ekonomik düzeyine nasıl katkıda bulunabileceğimiz konularını ele aldık. Eğitimimiz bu gün itibariyle 5 gün sürdü. Buradan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünden eğitime katılan tüm öğretim üyesi hocalarıma teşekkür ediyorum. Yoğun mesaileri ile beraber buradaki eğitimi tamamladılar. Ebeliğin daha güçlü yarınlarında daha iyi birliktelikler ile yeniden Kayseri’de olmayı temenni ediyoru” dedi.


Konuşmaların ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden gelen eğitmenlere eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür plaketi, kursiyerlere de katılım sertifikaları verildi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:23
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