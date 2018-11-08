Sağlık tasarısı komisyondan geçti!
Sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonundan geçti.08 Kasım 2018 Perşembe 07:28
Sağlık çalışanlarına şiddet tutuklanma sebebi sayılacak.
Sigara paketleri tek tip olacak. Uyarı yazısı büyütülecek.
Güvenlik soruşturması nedeniyle kamuya alınmayan doktorlar, özel hastanelerde çalışabilecek.
Tüp bebek tedavisinin kapsamı genişletilecek.
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