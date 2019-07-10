Sağlık-Sen’den müjde

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlıkta şiddete karşı iş bırakma eylemi gerçekleştiren sağlık çalışanlarının aldığı cezaların, sendikanın yoğun çabaları sonucunda iptal edildiğini söyledi.

Geçtiğimiz Mart ayında İzmir’de bir aile hekiminin şiddet olaylarına maruz kalmasıyla başlayan şiddet karşıtı tepkiler büyümesinin ardından 3 Nisan’da ülke genelinde görev yapan binlerce sağlık çalışanı iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Yapılan eylemler sonrasında sağlık çalışanlarına idari soruşturmalar açılması kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

“Ceza almayacaklar”

Geçtiğimiz Mart ayında İzmir’de bir aile hekiminin şiddet olaylarına maruz kalmasının ardından Nisan ayında aile sağlığı merkezi doktor ve elemanlarının ülke genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirdiğini hatırlatan Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Kuluöztük, yapılan eylem sonrası ortaya çıkan cezai işlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlıkta Şiddete Karşı İş bırakanlara yönelik açıklanan soruşturmalar üzerinde duran Başkan Kuluöztürk, kamuoyuna müjdeli haberler verdi. Kuluztürk, “3 Nisan’da Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya’da da iş bırakma kararı alınarak uygulandı. Sağlık çalışanları, İzmir’deki arkadaşlarımıza destek olmak için tepkilerini ortaya koydular. Fakat yasal haklarını kullanan sağlık çalışanları hakkında soruşturma açıldı. Şiddete karşı iş bırakma yapanlara, 4483 aracılığıyla soruşturma açılması üzerine sendika olarak harekete geçtik. Sendika olarak üyelerimizin haklarını korumak için Danıştay’a başvurada bulunduk. Yapmış olduğumuz arabuculuk sonrası soruşturmanın iptalini sağladık. Aile sağlığı merkezinde çalışanlarımız bu haklı eylemleri sonucunda ceza almayacaklardır” dedi.

“Gayret gösteriyoruz”

Sendika olarak sağlık çalışanlarıyla her zaman yan yana olduklarını vurgulayan Başkan Kuluöztürk, “Cezaların iptali konusunda İl Sağlık Müdürümüz Ünal Hülür de büyük çaba gösterdi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve sendika olarak sağlık sektörü çalışanlarımızın güvenli içinde, huzurlu bir şekilde çalışmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. Eyleme katılan tüm çalışanların ceza almadığını yineleyen Kuluöztürk, “Sendika olarak eyleme katılan 266 kişi için cezai işlem uygulanmaması yönünde bir talebimiz oldu ve adli makamlara buna yönelik raporlar sunduk. Antalya genelinde eyleme katılanlardan 162 kişiye cezai işlem uygulanmayacak. Ancak aile sağlığı merkezlerini tamamen kapatan,104 sağlık merkezi çalışanı için vatandaşların sağlık hizmetine ulaşma hakkını ortadan kaldırmak ve engellemek gibi nedenlerden ötürü bir ceza iptali söz konusu değil” diye konuştu.