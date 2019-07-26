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Sağlık-Sen’den İdil Devlet Hastanesi yöneticilerine hayırlı olsun ziyareti

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal ve sendika yöneticileri İdil Devlet Hastanesi’nde göreve yeni başlayan yöneticilere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:37
Sağlık-Sen’den İdil Devlet Hastanesi yöneticilerine hayırlı olsun ziyareti

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal ve sendika yöneticileri İdil Devlet Hastanesi’nde göreve yeni başlayan yöneticilere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Anmal, Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve İdil Devlet Hastanesi iş yeri temsilcisi Abdulvahap Aydoğan ve sendika yöneticileri ile birlikte İdil Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bilal Baykal ile Başhekim Yardımcısı Dt. Abdulmutalip Bulut’u makamında ziyaret ederek İdil halkına hizmet yolunda üstlendikleri yöneticilik görevinde başarılar diledi.


Ziyarette konuşan Anmal, gerek Başhekim Baykal gerekse de yardımcısı Bulut’un halka en iyi hizmeti vereceğini umduklarını söyledi. Anmal, “Her iki idarecimize başarılar ve yüce Allah’tan muvaffakıyetler dileriz” dedi.


Başhekim Dr. Bilal Baykal ise sendika yöneticilerinin yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek amaçlarının İdil halkının arzu ettiği sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmak olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:37
  1. doğa

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