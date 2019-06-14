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Sağlık Sen’den Hak-İş’in Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne destek

CHP ve HDP’li belediyelerin işten çıkartma ve sürgün zulmüne karşı Hak-İş’in başlattığı Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne Memur Sen Konfederasyonu sendikalarından da destek geldi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Hak-İş’in eylemine destek verdi.

14 Haziran 2019 Cuma 14:10

 Uğur Kaan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

CHP ve HDP’li belediyelerin işçi zulmüne karşı Hak-İş’in başlattığı eyleme Memursen sendikalarından da destek geldi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Hak-İş’in eylemine desteğini sosyal medyadan video paylaşarak gösterdi.

Belediyelerin yaptığı işten çıkartmaları kınıyoruz

Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Hak-İş’in eylemi ile ilgili yaptığı açıklamada, Bolu’dan başlatılan onurlu yürüyüşü önemli bulduklarını ve Hak-İş camiasını selamladıklarını söyledi. Seçim öncesi haktan, adaletten bahseden bazı kesimlerin seçim sonrası zulüm ve baskı yoluyla belediye işçilerini işlerinden çıkarmasını kınadıklarını kaydeden Durmuş, bu mücadelenin emek, ekmek ve alınteri mücadelesi olduğunu belirtti. Kimsenin emeğinin, ekmeğinin siyasi polemiklere kurban edilmemesi gerektiğini belirten Durmuş “Emek ve Adalet” yürüyüşünün amacına ulaşacağına inandıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:10
  1. Bolu
  2. CHP
  3. HDP
  4. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş

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