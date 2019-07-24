Sağlık-Sen’den döner sermaye sistemi eleştirisi

Kırşehir Sağlık-Sen Şubesi yaptığı açıklama ile döner sermaye sisteminin son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu belirtti.

Sendika Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sağlıkta yaşanan dönüşümle birlikte sağlık sistemimizin önemli bir unsuru haline gelen performansa dayalı ek ödeme sisteminin fayda ve motivasyon sağlamak yerine çalışanlar için mutsuzluk kaynağı haline geldiği görülmektedir.

Yaşananlar göstermektedir ki Döner Sermaye Sisteminin artık son kullanma tarihi geçmiş, miadı dolmuştur. Artık ihtiyaçları karşılamaktan öte sorun doğuran, mutsuzluk oluşturan bu sisteme ya son verilmeli, yahut sistemsel aksaklıklar giderilmelidir.” denildi.

Sistemde köklü değişikliklerin yapılmasının istenildiği açıklama şöyle;

“Sistemde uzun zamandır köklü değişiklikler yapılmaması, yanlış uygulama ve yönelimlerin artması sistemi tıkayan paradigmalardan biridir. Çalışanların neredeyse tamamı bu dağılımın adaletsiz olduğunu düşünmektedir.

Döner sermaye sistemi sağlık çalışanlarımızın en önemli motivasyon kaynaklarından biridir. Defalarca uyarmamıza rağmen bakanlığımız tarafından gerekli önlemler alınmadığı için hekimler dahil tüm sağlık çalışanları sadece sabit ek ödemeye mahkum kalmıştır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının tamamına yansıyacak acilen köklü bir değişiklik yapmalıdır.”