Sağlık-Sen’den döner sermaye değerlendirmesi

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, döner sermaye sisteminin tıkandığını belirterek, sorunun acilen çözülmesini istedi.

İş yükleri sürekli artan sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirlerinin ise tam tersine sürekli düştüğüne dikkat çeken Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Arayıcı, “Motivasyon ve verimlilik kaynağı olarak getirilen döner sermaye sistemi artık mutsuzluk üretiyor. Sağlık çalışanları her geçen gün fakirleşiyor. Artık miadını dolduran döner sermaye sisteminin değiştirilerek, adil, sağlık çalışanlarının beklentilerine uygun ve sürdürülebilir bir sistemin getirilmesini istiyoruz” dedi.

Arayıcı,yaşananlar göstermektedir ki Döner Sermaye Sisteminin artık son kullanma tarihi geçmiş, miadı dolduğunu,Artık ihtiyaçları karşılamaktan öte sorun doğuran, mutsuzluk yaratan bu sisteme ya son verilmeli yahut sistemsel aksaklıklar giderilmesi gerektiğini söyledi.

Adaletsiz sisteme son verilmeli

Arayıcı, “Sistemde uzun zamandır köklü değişiklikler yapılmaması, yanlış uygulama ve yönelimlerin artması sistemi tıkayan paradigmalardan biridir. Örneğin bundan 5 yıl önce sabit ek ödemeler, döner sermaye havuzunun yüzde 25’ini oluştururken bugün bu ödemeler yüzde 80’inine karşılık gelmektedir. Sabit ek ödemelerin gün geçtikçe döner sermaye havuzunun büyük kısmını kaplaması sistemin açmazları olarak karşımızda durmaktadır. Böylece sabit ek ödemeler 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artmakta, dağıtılabilir döner sermaye ise SUT fiyatları artmadığından 14 yıldır sabit kalmaktadır. Çalışanların neredeyse tamamı bu dağılımın adaletsiz olduğunu düşünmektedir. Sendikamızın açtığı dava ile dağıtılabilir döner sermaye hesabında hazine hissesi yerine, yüzde 1 hesaplanması yönünde kazanımlar elde edilmişse de Bakanlık dağıtılabilir tutar konusunda yüzde 46,5 yerine yüzde 39,5’u esas almaya devam etmektedir. Bu hesaba göre ne yazık ki dağıtılan tutarlar yüzde 37’nin altına düşmektedir” şeklinde konuştu.

Sabit ödemeye mahkum edildik

Sabit ödemeye mahkum edildiklerini ifade eden Arayıcı, “Döner sermaye sistemi sağlık çalışanlarımızın en önemli motivasyon kaynaklarından biridir. Defalarca uyarmamıza rağmen gerekli önlemler alınmadığı için hekimler dahil tüm sağlık çalışanları sadece sabit ek ödemeye mahkum kalmıştır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının tamamına yansıyacak acilen köklü bir değişiklik yapmalıdır. Aynı şekilde ilimizdeki sağlık kurumları da mümkün olduğunca döner sermayeyi en üst oranlardan dağıtmalıdır. Çalışma barışı ve motivasyon ortamları için bütün bunlar olmazsa olmaz gereklerdir” ifadelerini kullandı.

Zor şartlar altında 7/24 hizmet sunan sağlık çalışanlarının Avrupa’daki emsallerine göre üç kat daha fazla iş yaptığını vurgulayan Arayıcı, zaman içerisinde sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirlerinin iyice eridiğini, sağlıkçıların önemli bölümünün sabit ödemelerin dışında neredeyse hiç döner sermaye alamadığını vurguladı.

“Çok hasta, çok kazanç anlayışına son verilmeli”

Ne kadar çok hasta o kadar çok kazanç anlayışının getirdiği baskının kaliteyi düşürdüğü gerçeğinin görülmesini isteyen Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı, “Hekimlerin hekimlik vazifesinin, kota doldurma çabası olarak nitelendirilmesi;hastanelerde daha çok para kazanmak adına gereksiz işlemler yapıldığı şeklinde kanaatlerin yaygınlaşması; başarının sağlık hizmeti kalitesinden çok, gelir gider tablosuyla sağlanacak artıya bağlanması çok büyük yanlışlardır. Sağlık çalışanlarının emeğini ve gönlünü tam anlamıyla kazanabilmek için adil ve güven duyulan bir sistem kurulması, performansa bağlanan gelirlerin toplam gelir içindeki ağırlığının yüzde 20-25 oranında olması gerekmektedir. Güçlü bir sağlık algısı inşa etmenin tek yolu budur. Performansı teşvik kadar, performansı ve kaliteyi olumsuz etkileyen, ancak çalışanlara bağlı olmayan iç ve dış faktörler ortadan kaldırılmalıdır. Sağlık çalışanlarının emekli olduktan sonra da çalışırken ki hayat standartları korunmalıdır. Ne yazık ki insan sağlığını korunması içi yıllarını vermiş sağlık çalışanlarında, emekliliklerinde yüzüstü bırakıldığı algısı hakimdir. Bu kaygının giderilmesi yönünde adımlar ivedilikle atılmalıdır” diye konuştu.