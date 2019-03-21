0553 313 94 23

Sağlık-Sen’den Ankara Çıkarması

Sağlık Sen Kayseri Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve işyeri temsilcileri Ankara’ya, Sağlık-Sen genel merkezine çıkarma yaptı.

21 Mart 2019 Perşembe 09:35
Sağlık-Sen’den Ankara Çıkarması

Sağlık Sen Kayseri Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve işyeri temsilcileri Ankara’ya, Sağlık-Sen genel merkezine çıkarma yaptı.


Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser, yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri 6. Olağan Genel Kurulda genel başkan seçilen Semih Durmuş ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Sendikaya kazandırdıkları yeni üyelik formlarını da yanlarında götürmeyi ihmal etmeyen temsilciler, kalabalık bir grupla genel merkeze çıkarma yaptı. Konu ile ilgili bilgi veren Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser; "6. Olağan Genel Kurulumuzun ardından oluşan yeni genel merkez yönetimimize hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Temsilci arkadaşlarımızın emekleri olan yeni üyelik formlarını Genel Başkanımıza sunduk ve sağlık çalışanlarımızın beklentilerini, taleplerini ilettik. Bakanlığımızın da gündeminde olan yeni döner sermaye yönetmeliği hakkında görüşlerimizi paylaştık. Hizmetlilere memur kadrosu verilmesi talebimizi gündeme getirdik" dedi.


Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) 6. Olağan Genel Kurulu mart ayı başında gerçekleşmiş, genel başkanlığa Kayseri Şubesinin de desteklediği Semih Durmuş seçilmiş, Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan’da Genel Başkan Yardımcısı olmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:35
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hisse artmaz, maaş artar
    1. Hisse artmaz, maaş artar
    2. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:..
    3. Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı..
    4. Bizim Toptan'dan 17. yıla özel..
    5. Dul ve yetim maaşı için iki önemli..
    6. Konya’da sit alanında kaçak kazıya..
    7. Online mobilya satışı son 3 yılda..
    8. QNB Finansbank’tan ihracatçılara dış..
    9. Çalışmayan SSK’lı olamaz
    10. Beyazıt'ta halk otobüsü yaya yoluna..
    11. Millilerin rakibi Arnavutluk’u..
    12. ’Hijyen Sağlıktır’ projesine yoğun ilgi
    13. Sigarayı bırakmanın yol haritası
    14. Pazarcık bozası ve helvası bu yıl..
    15. Terör sebebiyle zarar görene maaş..
    16. Güney Kore trenleri hidrojenle, ticari..
    17. Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü
    18. Edremit’te 75.Yıl Ortaokulunun kermesi..
    19. YTB’nin "Türkiye Söyleşileri" programı..
    20. Deprem riskine karşı balkon uyarısı
    21. Ereğli Millet Kıraathanesi’ne kavuşuyor
    22. Başkan Şirin’in söz verdiği Hüseyniye..
    23. Çimsa, Meksikalı Cemex'in İspanya..
    24. “Mobil İSKİ”, hizmeti vatandaşın..
    25. Turkcell'den tarımsal sulamada yüzde..
    26. Rusya İdlib'deki sivilleri hedef aldı:..
    27. AB’den Google’a 1,4 milyar euro’luk ceza
    28. Küçükçekmece’nin büyüklerine vefa
    29. Devlet kurumları Acıpayam için..
    30. "Türk futbolunun her türlü gelişmeden..
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!