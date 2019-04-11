Sağlık-Sen Şube Başkanı Ensarioğlu’ndan Karamehmetoğlu’na ziyaret Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, AK Parti’den Çermik İlçe Belediye Başkanı seçilen Şehmus Karamehmetoğlu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, AK Parti’den Çermik İlçe Belediye Başkanı seçilen Şehmus Karamehmetoğlu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Makam odasında Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ile beraberindekileri karşılayan Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür etti.

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu da, Çermik halkı tarafından sevilen Başkan Şehmus Karamehmetoğlu’nun başlatmış olduğu hizmet yatırımlarına devam edeceğine inandıklarını belirterek, görevinde başarılar diledi.

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