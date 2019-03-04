0553 313 94 23

Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Doğan, Ankara Yolcusu

Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Genel Merkezinin 2 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen 6. Olağan Genel Kurulunda teşkilat değişime gitti.

04 Mart 2019 Pazartesi 08:58
Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Doğan, Ankara Yolcusu

Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Genel Merkezinin 2 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen 6. Olağan Genel Kurulunda teşkilat değişime gitti. Genel Kurulda Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan Genel Başkan Yardımcısı oldu.

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) 6. Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. 248 bin üye sayısı olan ve Memur-Sen’e bağlı en büyük ikinci sendika olan Sağlık-Sen yönetimi değişti. Yapılan Genel Kurul sonucunda Metin Memiş seçimi kaybetti. Memiş’in yerine Semih Durmuş Genel Başkan seçildi.

 

Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Sen 6. Olağan Genel Kurul seçiminde Genel Başkan seçilen Semih Durmuş’un listesinden genel başkan yardımcısı oldu.

 

Yaklaşık 6 yıldır başarılı bir şekilde Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanlığını yürüten Mahmut Faruk Doğan, yeni göreviyle birlikte Ankara’da, Sağlık Sen Genel Merkezinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklı sesi olmaya devam edecek.

 

Yeni Genel Başkan Semih Durmuş’un yardımcıları; Şemsettin Karadoğan, Mahmut Faruk Doğan, Durali Baki, İdris Baykan, Abdülaziz Aslan ve Yusuf Dural oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 08:58
  1. Kayseri
  2. Ankara
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon
    1. FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon
    2. Piyasa, güne artı rezervle başladı
    3. Mesut Üner,“ Çatalca’da köklü..
    4. Enflasyon, şubat ayında yüzde 0,16..
    5. Borsa, haftaya nasıl başladı?
    6. (Özel)Okul müdiresi ile yardımcısını..
    7. Engelli Meryem, evde aldığı eğitimle..
    8. Hatay’a rakip oldu
    9. Hakkari’de taşımalı eğitime kar engeli
    10. Soylu: Yeni yazılım PKK’ya adım..
    11. Mesut Üner:”Halkalı-Çatalca banliyö..
    12. Altın haftaya nasıl başladı?
    13. Akalazya hastalığına dikkat
    14. 4 Mart Dünya HPV Farkındalık Günü
    15. Saç ekiminde kök ve deri analizi
    16. CHP'li başkanın araç saltanatı
    17. Boyun kütletmek zararlı mı? Boyun..
    18. Sahte icra müdürü gerçek icra müdürünü..
    19. Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu
    20. Kedinin karla imtihanı
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Binali Yıldırım "Öyle ayrıcalık yok kardeşim" dedi ve açıkladı: Aynı haklara sahip olacaksınız
    Binali Yıldırım "Öyle ayrıcalık yok kardeşim" dedi ve açıkladı: Aynı haklara sahip olacaksınız
    Bolton'a zor 'diktatör' sorusu! Cevap veremedi
    Bolton'a zor 'diktatör' sorusu! Cevap veremedi