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Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi’nden doktora yapılan saldırıya kınama

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, Dr.

04 Ağustos 2019 Pazar 13:59
Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi’nden doktora yapılan saldırıya kınama

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli doktor S.K.’ya yapılan saldırıyı kınadı. Arayıcı, "Sağlıkta şiddeti ortadan kaldıracak tedbirler geciktirilmemelidir" dedi.


Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen M.P, doktor S.K’dan uzman hekimler tarafından yazılması gereken ilacı yazmasını istemiş, ilacı yazmayınca da önce doktoru darp etmiş, sonra da acil servisteki cihazlara zarar vermişti. Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınarken, "Görevini yapan doktora yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyoruz. Şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Sağlıkta şiddet olaylarının önüne geçilememesine sağlık çalışanlarının tahammülü kalmadı. Bu konuda acil adımların atılmasını bekliyoruz" diye konuştu.


“Sağlık çalışanları kutsal bir görev yapıyor”


Kutsal bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların devam etmesinin üzücü olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Ali Arayıcı, şiddeti sona erdirecek tedbirlerin geciktirilmeden alınmasını beklediklerini söyledi. Son yıllarda sağlıkta şiddetin önüne geçmek için çalışmalar yapılsa da şiddeti sona erdirecek adımların tam olarak atılmadığını hatırlatan Arayıcı, şöyle devam etti:


"Sağlık hizmeti kamu adına verilen kutsal bir hizmettir. Sağlıkta şiddet de kamu hizmetine, kamu otoritesine karşı yapılmış bir eylemdir. Ancak ne yazıktır ki, sağlık çalışanları sık sık şiddet olayları ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu çirkin olayların önüne geçilememiş olması hem sağlık çalışanları hem de ülkemiz için ciddi bir sorundur. Sağlık-Sen olarak uzun yıllardan beri sağlıkta şiddete sıfır tolerans mücadelesini vermekteyiz. Sorunun sadece şiddet sonrası yapılan kınama ve güvenlik temelli yaklaşımlarla çözülemeyeceği gerçektir. Bu mücadelenin tüm toplum tarafından da desteklenmesi gerekir. Yani çözüm için kamuoyu ve kamu otoritesi bir araya gelerek, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin geciktirilmeden alınması sağlanmalıdır. Bu vesile ile Dr. Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşanan menfur olayı bir kez daha şiddetle kınıyorum. Darp edilen doktorumuza acil şifalar dilerken, bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenlere de en ağır cezanın verilmesini istiyoruz."

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 13:59
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