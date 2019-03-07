0553 313 94 23

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk:

Sağlık sektöründe çalışan kadınların zor şartlara rağmen vazifelerini aksatmadan sürdürdüklerini belirten Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Sağlık Sen’in kadınların sorunları ve bunların çözümü içinyıllardır mücadele verdiğini kaydetti.

07 Mart 2019 Perşembe 13:21
Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk:

Sağlık sektöründe çalışan kadınların zor şartlara rağmen vazifelerini aksatmadan sürdürdüklerini belirten Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Sağlık Sen’in kadınların sorunları ve bunların çözümü içinyıllardır mücadele verdiğini kaydetti.



Araştırma fayda sağladı


Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlık sektöründe çalışan 500 bine yakın çalışanın yüzde 60’ından fazlasını oluşturan kadınların iş hayatına girdiklerinde mobbing, taciz ve ağır çalışma şartları ile mücadele ederken, ucuz işgücü olarak görülmeleri gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Kuluöztürk, Sağlık Sen’in Türkiye genelinde 30 ilde 1360 kadın çalışanın katılımı ile gerçekleştirdiği “Sağlıkta Kadın Çalışan ve Sorunları Araştırması”nın sorunların tespiti ve çözümü açısından ciddi fayda sağladığını aktardı.



Kendilerinden taviz veriyorlar


Kuluöztürk, "Sürekli kendinden taviz veren emektar kadınlarımız için çeşitli faaliyetlerin ya da organizasyonların sağlanması, çalışma koşullarında iyileştirme ve nöbet sayılarında ve çalışma saatlerinde yapılacak düzenlemeler, ekonomik olarak daha iyi imkanlara sahip olmaları için yapılacak çalışmalar, doğum ve çocuk izinlerinde sağlanacak artış, kreş imkanları gibi sağlanacak pozitif ayrıcalıklar, sağlıkta kadın çalışanların yaşam kalitelerini ve memnuniyetlerini artıracak, kadınlarımızı insanca yaşam kriterlerine bir adım daha yaklaştıracak ve kaliteli, etkili hizmet sunumunda fayda sağlanacaktır" dedi.



"İyi bir anne sağlam gelecek demek"


8 Mart’ın doktoruyla, ebesiyle, hemşiresiyle ve diğer tüm sağlık sektöründe çalışan personeli ile insanların en mahrem duygularına, yaşantılarına şahitlik eden, onların acılarını saran ve paylaşan, empati kurabilen, hassasiyetle yaklaşan kadınların günü olduğunu belirten Başkan Kuluöztürk sözlerini şöyle noktaladı: "Nöbet usulü çalışmak herkesin yatağına giderken onların hastane koridorlarında yankılanan ayak sesleri, çocuğu hasta iken gidip de başka yüreklere merhem olması, bu özveriden başka bir şey değildir. İyi bir anne ve iyi bir eşin sağlam bir gelecek ve medeniyetin teminatıdır. Bu vesile ile daha güzel ortamlarda ve şartlarda çalışabilmeleri dileğiyle cefakar ve fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalova'da "Yeni Türkiye'de Gençlik ve Siyaset" konulu gençlik buluşması
    1. Yalova'da "Yeni Türkiye'de Gençlik ve..
    2. TKDK’den 250 milyon euroluk hibe..
    3. Oğlu tarafından öldürülen kadın..
    4. Ahmet Kural hakkındaki iddialarla ilgi..
    5. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, “Türk..
    6. Suudi kardeşler aylardır Hong Kong’ta..
    7. Aliağa’da, Çanakkale Şehitliklerini..
    8. Bitigen’e yeni görev
    9. Atatürk Havalimanı'nda hareketli..
    10. Hak-İş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü..
    11. Bakan Kurum: “Dönüştürülmesi gereken..
    12. Papağanları ilaçla bayıltıp kaçak..
    13. Bitki özlerinden kimyasal madde..
    14. Kilis'te terör operasyonu
    15. Şanlıurfa'da husumetli aileler..
    16. İİT ve AB İsrail yerleşim..
    17. İtirafçı eski üsteğmenin cezası 9..
    18. Kapadokya’da yıkım çalışmaları devam..
    19. AK Parti’li Gülaçar’dan uzun mesai
    20. Başkanlara 19 Mayıs Mahallesi’nde..
    21. FETÖ’den gözaltına alınan 2 kişi..
    22. Vali Yazıcı’dan, 8 Mart Dünya Kadınlar..
    23. Milli motosikletçi Can Öncü, sezonu..
    24. ’Göbeklitepe’de kadının ışığı’..
    25. Siirt'te akülü ve tekerlekli sandalye..
    26. AVICENNA, Eczacı ve eczacı..
    27. Erzurum Ticaret Borsası
    28. Uyuşturucu taciri iki sanığa 12.5’ar..
    29. 5. Enginar Festivali hazırlıkları..
    30. Aydın’da bilinçsiz tarımsal..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti