Sağlık-Sen 6. Olağan Genel Kurulu düzenlendi. Programda bir konuşma yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, ’’Yıpranma payının söz verildiği gibi 5 yıla bir yıl şeklinde olmasını sağlayacağız’’ dedi.

Sağlık-Sen 6. Olağan Genel Kurulu düzenlendi. divanın oluşturulmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Programda bir konuşma gerçekleştiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, ’’Ne mutlu bize ki, Mehmet Akif İnan gibi yüksek ruhların, imanıyla yoğurduğu bir hareketin temsilcileriyiz. Mehmet Akif İnan ve yol arkadaşlarının, emek ve millet davasının feyzi, adeta fışkırarak milyonların ruhuna aktı’’ ifadelerini kullandı.

’’İnsanlık davamızın emek davamızın faziletini veşerefini asla kaybetmeyeceğiz’’

Sağlık Sen’in 250 bini ve Memur Sen’in de 1 milyonu aşan üyesiyleTürkiye’nin en büyük örgütlü gücü olarak geleceğe yürüdüğünü kaydeden Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık Senin ilkelerine daha sıkı sarılarak gönüllere akmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye’nin büyük badireler atlattığını dile getiren Memiş, Memur-Senin her zaman Türkiye’yi savunmak adına her türlü mücadeleyi verdiğini vurguladı. Memiş, ’’Çile çeke çeke öğrendik, özgürlüğün kıymetini. 28 Şubatların, 27 Nisanların, FETÖ gibi en sinsi şeytanların sürüklediği, uçurumlardan döndük iman dolu mücadelemizle. Bayrağımızın uğruna bin defa canını verecek Mehmet Akiflerin, Hüseyin Avnilerin, Necip Fazılların, Necmettin Erbakanların, Recep Tayyip Erdoğanların vatan sevdasını kuşandık. Tek yürek olup yeminler ettik. Unutmayacağız tarihin en kahpe ihanetini. Milletin imanından doğan o mücize geceyi unutturmayacağımıza büyük yemin ettik. Bu milleti karanlığa mahkum etmek istediler. 15 Temmuz’da korksaydık, milletin önüne düşmeseydik, seçtiğimiz iradeye sahip çıkmasaydık, ne Sağlık Sen kalacaktı, ne Memur Sen, ne de bağımsız Türkiye kalacaktı. Yüreğinizi ortaya koymakta bir an olsun tereddüt etmeden, ülkemize, özgürlüğümüze, geleceğimize sahip çıktınız. Bu yüzden Memur Sen ve Sağlık Sen kadroları olarak, milletine ve ülkesine olan sevdasını, en zor zamanlarda, en ön safta savaşarak ispat etmiş bir hareket olmanın haklı onurunu yaşıyoruz. Beli sağlığımızı, servetimizi, hayatımızı kader planında kaybedeceğiz. Ancak Allah’ın izniyle, insanlık davamızın, emek davamızın faziletini, şerefini asla kaybetmeyeceğiz’’ şeklinde konuştu.ü

’’Siyasi iradenin bugün yeni Türkiye’yi medeniyet değerleri üzerinde yükseltecek sorumluluğu bulunmaktadır’’

Siyasi iradenin yeni Türkiye’yimedeniyet değerleri üzerinde yükseltecekyapısal dönüşümleri gerçekleştirme sorumluluğunun bulunduğuna dikkat çeken Memiş, yeni Türkiye’nin inşası deniliyorsa emek sömürüsüyle, gelir dağılımı adaletsizliğiyle ayakta kalan, statükocu düzeni mutlaka değiştireceklerinin altını çizdi. ’’Türkiye’nin 2023, 2053, 2071 tarihleriyle sembolleşen dönüşüm hedeflerinin, insanlığa liderlik edecek medeniyet hamleleri olması gerektiğine inandık ve sahiplendik’’ diyen Memiş, şunları kaydetti:

’’Memur Sen’in öncülüğünde Sağlık Sen teşkilatı olarak geride bıraktığımız 4 yılda,hem ülkemizin bekası, hem de Yeni Türkiye’nin inşa ve ihyası mücadelesinde, tarihi misyonumuzun gereğini yerine getirdik. Bütün varlığımızla, vesayetçi ve hür iradeyi baskı altına almaya çalışan anlayışlara karşı, insan merkezli, eşitlikçi, demokratik ve adil bir sosyal düzeni savunduk.İstiyoruz ki, Türkiye, bölgesinde ve küresel alanda maddi ve manevi varlıklarıyla hak ettiği güce erişsin. Yeni Türkiye, insanını adalet ve güven içinde yaşatacak medeniyet hamleleri ile dünyaya umut olsun. Türkiye’nin 2023, 2053, 2071 tarihleriyle sembolleşen dönüşüm hedeflerinin, insanlığa liderlik edecek medeniyet hamleleri olması gerektiğine inandık ve sahiplendik.Siyasi iradenin bugün, yeni Türkiye’yi, medeniyet değerleri üzerinde yükseltecek, yapısal dönüşümleri gerçekleştirme sorumluluğu bulunmaktadır. Yeni Türkiye’de, insan kaynağını artırarak, uzun çalışma sürelerini ve iş yükünü insani koşullara çekecek bir mesai sistemi, eşit işe eşit haklar prensibiyle sadeleştirilmiş bir ücret, ek ödeme ve sosyal haklar sistemi, gelirle orantılı hakkaniyetli bir vergi sistemi, üretimin ve verimliliğin temel önceliklerinden olan ehliyet ve liyakat temelli bir yönetim sistemi, çalışanların, verimliliğini ve mesleki gelişimini destekleyen, uzmanlaşma ve kariyer fırsatları sunan teşvik sistemi, çalışanların geleceğe güvenle bakabilecekleri emeklilik sistemi olmalı diyoruz. Yeni Türkiye’nin inşası diyorsak emek sömürüsüyle, gelir dağılımı adaletsizliğiyle ayakta kalan, statükocu düzeni, mutlaka değiştireceğiz. Yeni Türkiye’de, emek üzerinden, milli servet üzerinden, ter dökmeden rant sağlayanların düzenine son vereceğiz.Yeni Türkiye emeğiyle, alın teriyle, fedakarlığıyla bu ülkenin bel kemiği olmuş çalışanları, terör ve darbelere karşı meydanlara inen, Anadolu insanını merkeze alacak.’’

’’Ek ödeme sistemi hakkaniyet temelinde kökten değişmeli diyoruz’’

Memiş, Sağlık Sen’in duruşunun amasız, fakatsız, sonuca odaklanan bir duruştur olduğunu belirterek, Sağlık Sen teşkilatının yüz binlerce insanın hayatına değer katarak duruşunuve ilkelerine bağlılığını ispat eden güçlü bir kadro hareketi olduğunu dile getirdi. İtibarlı duruşları Sağlık Sen Teşkilatı sayesinde pek çok ilki yaşadıklarına değinen Memiş, ’’Birilerinin söylediği gibi kurumsal ilişkilerimiz hiçbir zaman kötü olmadı.İkbal beklentisi ile siyasetin, bürokrasinin yanlışlarına, asla sessiz kalmadık. Bu duruşumuz ve kararlı mücadelemiz sayesinde yıpranma payında çok önemli mesafe aldık. Lisans tamamlama gibi tarihi bir kazanıma imza attık.Bugün 120 bin arkadaşımız lisans tamamlama hakkından yararlanmıştır. Yeni dönemde de adalet sağlanana dek mücadele edeceğimiz yıpranma payı hakkından mevcut haliyle 350 bin sağlık çalışanımız yararlanmıştır. 112 çalışanlarımızın haklarından, nöbet ücretlerine, emekliliğe çok büyük katkısı olan taban aylıktan ek ödemede iyileştirme sağlayan gelişmelere kadar pek çok konuda, ileri kazanımlar elde ettik.Yetkiyi aldığında Toplu Sözleşme Masası olmadan masaya oturmam diyen Memur Senimizle, Sayın genel başkanımız öncülüğünde bütün kamu çalışanlarının haklarını geliştiren çok önemli kazanımlar elde ettik.Üyelerimizin her ay ödediği aidatları kullanarak, onlara verdiğimiz sözleri yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak attığımız her adımın, aldığımız her kararın, hesabını vermek zorundayız. Sağlık Sen’in geleceğinin tek söz ve karar sahibi olarak sizler buna bugün karar vereceksiniz. Son 4 yılda, sağlık çalışanlarının sorunlarını, siyasetin ve bürokrasinin gündeminden düşürmedik. Yıpranma payında, lisans tamamlamada, sağlıkta şiddeti önlemede yasal düzenlemeler yapılmasını sağladık. Bu taleplerimiz, statükocu, olmazcı bürokratik anlayışın yıllarca baskılamaya çalıştığı konulardı.Yıllar önce Sağlık Bakanlığında Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü vardı. Şu branşlar üst öğrenim sayılsın diye gittiğimizde bize gülüyorlardı. Bir yazıyı YÖK’e göndermek için aylarca direniyorlardı. Bugün böyle bir genel müdürlük yok. Ama Bugün Lisans tamamlama hakkını kamuda sadece sağlık çalışanları için yasa çıkartarak almış bir Sağlık Sen var. Siyasete, bürokrasiye selam çakarak değil, mücadeleden kaçmayarak, teşkilatımızın gücüne güvenerek bu hakları elde ettik.Yeni dönemde bütün mücadele konularımızda temel mottomuz şu olacak; ’Sağlık vesosyal hizmet çalışanlarının hakkı, kamuda 7/24 çalışma farkı.’ Önümüzdeki dönemde sizlerden yetki aldığımız takdirde, en yoğun mücadelemizi ek ödeme konusunda vereceğiz. Ek ödemede, bugüne kadar, var olan haksızlığı giderme adına, pek çok kazanıma imza attık.Ancak bu sistem artık yama tutmaz diyoruz, Ek ödeme sistemi hakkaniyet temelinde kökten değişmeli diyoruz. Birinci olarak halihazırda aldığımız sabit ödemelerin ücrete dahil edilmesini ve genel bütçeden ödenmesini sağlayacağız. Daha sonra, hastanenin rolü, kadro unvan, çalışılan birim, hastanenin PDC doluluk oranı, çalıştığı bölgenin sosyo ekonomik düzeyi, hastanenin hedeflenen hizmeti ile gerçekleştirdiği hizmet oranı gibi kriterler gözetilerek, Türkiye’nin her yerinde aynı şekilde uygulanacak hakkaniyetli bir ek ödeme sistemi için, aynen yıpranma payında ve lisans tamamlamada olduğu gibi, sonuç alıncaya kadar sahayı sıcak tutacağız’’ açıklamalarında bulundu.

’’Yıpranma payının söz verildiği gibi 5 yıla bir yıl şeklinde olmasını sağlayacağız’’

Memiş, sağlıkta, sosyal hizmetlerde ve bütün kamu çalışma alanlarında kadro haklarını koruyacaklarını kaydetti. Sadece 3600 ek göstergede adalet değil, yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmesi dahil, sistemin tamamen adalet temelinde revize edilmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, ’’Bir diğer mücadele konumuz, kazanımlarımızla normal mesai ücretine yaklaştırdığımız nöbet ücretlerinin, evrensel normlara uygun ödenmesini sağlamak olacak. Uluslararası sözleşmelere uygun olarak, nöbet ücretlerinin normal mesai ücretinin yüzde 50 fazlası, resmi tatil ve bayramlarda yüzde 100 fazla ödenmesi için mücadele edeceğiz. Yeni dönemde, tabanımızdan aldığımız güçle, yıpranma payı mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz. Yıpranma payının söz verildiği gibi 5 yıla bir yıl şeklinde olmasını sağlayacağız. Sadece 3600 ek göstergede adalet değil, yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmesi dahil, sistemin tamamen adalet temelinde revize edilmesi gerekiyor. Bu konuyu sürekli olarak gündemde tutuyoruz. Sayın Başkanımızın öncülüğünde, Memur Sen olarak, çalışanlarımızın emeklilikleri için büyük önem arz eden bu konuda, tüm kamu çalışanlarını memnun edecek bir düzenleme için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Sağlık Sen’in öncelikli mücadele konularından birisi, Sağlık Çalışanları Meslek Kanununun çıkartılması olacak. Sağlıkta, sosyal hizmetlerde ve bütün kamu çalışma alanlarında kadro hakkımızı koruyacağız diyoruz. Sözleşmeli çalıştırma uygulamalarına son verilmeli diyoruz’’ diye konuştu.

.

’’20 ülkeden sendikalarımızla uluslararası işbirliği anlaşmaları imzaladık’’

Bazı Avrupa ülkeleriyle eğitim iş birliğini içeren uygulama safhasına gelmiş projeleri olduğunu belirten Memiş, ’’Önümüzdeki süreçte inşallah eğitim alanındaki en büyük değişimi, Sendika okulu kurarak gerçekleştirmiş olacağız. Bu okuldan, kendi teşkilat mensuplarımız arasından yüzlerce eğitici yetiştireceğiz. Ülke genelinde, eş güdümlü ve sürekli eğitimlerle teşkilatımızı yoğun bir eğitim programına alacağız. Aile ve Çalışma Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında Türkiye genelinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini başlatıyoruz. Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz faaliyet döneminde 20 ülkeden sendikalarımızla uluslararası işbirliği anlaşmaları imzaladık. Bunun yanı sıra, Bazı Avrupa ülkeleriyle, eğitim iş birliğini içeren uygulama safhasına gelmiş projelerimiz var. Bütün bu iş birliği anlaşmalarıyla, teşkilat mensuplarımıza, hem mesleki, hem sendikal alanda yurt dışı deneyimi kazandıracak imkanlar oluşturmuş olacağız.Bunlardan birisi yönetici okulu projemiz. İnşallah bu yıl içinde hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında İngiltere, Almanya, İtalya, Portekiz gibi ülkelerin eğitim kurumları ile partnerlik anlaşmaları yaptık. Sadece sağlık ve sosyal hizmet kurumlarını liyakatli yöneticiler yönetsin demekle kalmıyoruz’’ değerlendirmelerinde bulundu.

Memiş, önemli olanın makamların, görevlerin hakkını ve onurunu layıkıyla koruyabilmek olduğunun altını çizerek, güçlü teşkilatın rüzgarını arkalarına alarak güçlü vizyonla varacakları yeni hedefler için destek istediklerini belirtti. Memiş, yetki aldığımız takdirde, sendikal ilkelerle, kurumsal güçle, başta toplu sözleşme hukuku olmak üzere, her alanda tecrübeli yönetim kadromuzla, yoğun ve kararlı bir mücadele yürüteceklerini açıkladı.

Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, ’’Teşkilatımız kurulduğu gündeki heyecanını kaybetmeden, bugün yine aynı heyecanla yolculuğuna devam ediyor. Asla yolculuğunda istikametini şaşırmadan, başladıı noktaya sadakatini bozmadan yürüyüşünü kuvventlendirerek devam edecek. Sendikal hareketimiz ilk günden bugüne kadar hiçbir zaman kaldırımın taşıyla sorunu olmadı. Her zaman erdemli davranışı ön plana çıkardı ve hakkınu ararken kimsenin hukukuna zarar vermeden bugüne kadar yolculuğu sürdürdü’’ ifadelerini kullandı.

’’Sağlık-Sen’in kazandığı bir fotoğrafı ortaya koyacağımız anı icra ediyoruz’’

Bu ülkenin korku tünelinden.çıkmasında, kendine gelmesinde, tam demokrasisinin tam demokrasi olma yolunda ilerlemesinde Memur-Sen olarak bizim duruşları olduğuna değinen Yalçın, Memur- Sen olarak yeni dönemi son derece önemli kodladıklarını ve buna göre adım attıklarını belirtti. Yalçın, ’’Biz cesaretle yol aldık. Bundan sonra cesaretin yanında ferasetle yol alacağımız yeni zeminler, zamanlar var. Bu ülkenin korku tünelinden.çıkmasında, kendine gelmesinde, tam demokrasisinin tam demokrasi olma yolunda ilerlemesinde Memur-Sen olarak bizim duruşumuz var. 15 Mayıs’ta tekrar mutabakatların yenileneceği ve Memur-Sen’in büyüme trendini devam ettireceği bir zemin için ter akıtmamız gerekiyor. Memur-Sen kongresini 18-21 Nisan’a planladık. O zamana kadar her anı değerlendirerek, sahaya inerek, kongre biter bitmez tekrar bütün sendikalar olarak sahadaki varlığımızı devam ettirerek büyüme irademizi sürdürmeliyiz. Bundan sonraki sorumluğumuz bugünden daha kolay olmayacak. Daha ağır olacak. onun için birlik, beraberlik, vazgeçilmezliğimiz en önemli ilkemiz olmalı. Kim kazandı değil de, Sağlık-Sen’in kazandığı bir fotoğrafı ortaya koyacağımız anı icra ediyoruz. Memur- Sen olarak yeni dönemi son derece önemli kodladık ve buna göre adımlarımızı attık. Bütün sendikalarımız bir çatı altında toplanabildi. Bu bereket demektir. Madem davamız, acımız bir, sevdamız bir, terimiz bir, öyleyse mevzuatımız da bir olsun diye bir yolculuğa çıktık’’ şeklinde konuştu