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Sağlık raporlarına yeni düzenleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmaması için gerekli düzenlemelere başlanmıştır. Rapor sayısı azaltılacak ve standart hale getirilecek"- "Sağlık Bakanlığı olarak buna benzer gereksiz bürokratik süreçleri ortadan kaldırmak, hem vatandaşımız hem de aile hekimlerimizin yükünü hafifletmek amacıyla çalışıyoruz"

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:49
Sağlık raporlarına yeni düzenleme

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mevzuat haricinde sağlık raporu tanzimi yapılmaması için gerekli düzenlemelere başlanmıştır. Rapor sayısı azaltılacak ve standart hale getirilecek." ifadesini kullandı.

Koca, yazılı açıklamasında, çeşitli kurumların, sürücü, askerlik, sağlık, spor lisansı, av tüfeği alabilir raporu gibi kurum ve kuruluşlara sunulmak üzere verilen durum bildirir tek hekim sağlık raporları haricinde, mevzuatta tanımlı olmadığı halde çeşitli raporlar talep ettikleri, bu konuda vatandaşlardan çeşitli bildirimler geldiğini belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan saha çalışmasında mevzuat harici istenen sağlık raporu çeşidinin 200'den fazla olduğunun tespit edildiğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Bunlar arasında satranç oynayabilir, mendil kapmaca oynayabilir, okul gezisine katılabilir, belediye kurslarına katılabilir, temizlik personeli olabilir gibi çeşitli eğitim ve faaliyetlere katılma veya bazı görevleri yapma gibi durumlarda istenen raporlar sayılabilir. Vatandaşlarımız Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) yönlendirilerek, bu gibi raporları almaları istenmektedir."

- "Raporlar standart hale getirilecek"

Mevzuatta yer almayan rapor taleplerinin vatandaşları gereksiz bürokratik işlemlerle uğraştırdığına, aynı zamanda aile hekimleri üzerinde de fazla iş yükü oluşturduğuna dikkati çeken Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ek iş yükü, hastalara ayrılan zamandan çalarak hizmet kalitesini düşürebilmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak buna benzer gereksiz bürokratik süreçleri ortadan kaldırmak, hem vatandaşımız hem de aile hekimlerimizin yükünü hafifletmek amacıyla çalışıyoruz.

Diğer devlet kurumları ile Bakanlığımızın yaptığı çalışmalarda bu tür raporların talep edilmemesi hususunda ön mutabakat sağlanmıştır. Mevzuat haricinde rapor tanzimi yapılmaması için gerekli mevzuat düzenlemelerine başlanmıştır. Bu süreç neticesinde, raporların nüshaları ihtiyaç halinde e-Nabız üzerinden de temin edilebilecektir.Kısa sürede uygulamaya geçireceğimiz düzenlemelerle rapor sayısı azaltılacak ve standart hale getirilecektir. Bu sayede vatandaşlarımızın gereksiz iş ve zaman kaybının önüne geçilecek, ASM'lerde daha kaliteli hizmet verilmesi desteklenmiş olacaktır."

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 15:49
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