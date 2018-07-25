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Sağlık personellerine müjde! Ödemeler artacak

Hükümet, Meclis'e sunduğu torba yasa teklifinde, binlerce hekim, hemşire, eczacı ve sağlık personelini sevindirecek bir reforma imza attı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:55
Sağlık personellerine müjde! Ödemeler artacak

Bedelli askerliğin de yer aldığı torba yasa teklifinde Hükümet, binlerce hekim, hemşire, eczacı ve sağlık personelinin yüzünü güldüren reforma imza attı. Buna göre diş hekimi ve tabip emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklikte hem sektörü hem de sağlık çalışanlarını ilgilendiren önemli düzenlemeler şöyle:

EMEKLİ AYLIĞI YÜKSELECEK

Tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılacak. Pratisyen hekim emeklilerine yaklaşık bin 500 TL, uzman hekim emeklilerine ise 2 bin TL emekli maaşı artışı sağlanacak.

EK ÖDEMELER ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Kurumları ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun kapsamında personele verilecek ek ödemelerin tavan kat sayısı artırılıyor. Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50'sine kadar olan kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılabilecek.

BİRDEN FAZLA İŞ İMKÂNI

Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda Sağlık Bakanlığı'nca yapılan istihdam planlamaları çerçevesinde çalışacak.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

Hekim, eczacı, hemşire gibi sağlık personeline yılda 60 gün fiili hizmet zammı veriliyor. Bunların yanı sıra Uluslararası Sağlık Hizmetleri Şirketi kuruluyor. Şirket, Türkiye'nin sağlık alanındaki yüksek potansiyelini ve rekabet gücünü değerlendirerek sağlık turizminden döviz geliri sağlamak için ülkedeki hizmetlerin tanıtımını yapacak.

SAĞLIK TURİZMİNE TEŞVİK

Sağlık turizminin teşvikine yönelik düzenlemeler de yapıldı. Üniversitelerle uluslararası sağlık turizmi tesisi yetkisi verilen kuruluşlar arasında işbirliği yapılabilecek. Bakanlık ve üniversite hastanelerinde çalıştırılacaklar, ilgili kanunlardaki sınırlayıcı hükümlerden istisna olacak. Bu kapsamda verilen hizmetin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ücretinin yüzde 50'sini geçmemek üzere hizmeti alan sağlık kuruluşu hekime ödeyecek.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:55
  1. Sağlıkta reform
  2. Sağlık çalışanları
  3. torba yasa
  4. ek ödeme

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