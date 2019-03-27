0553 313 94 23

"Sağlık personelimize kalkan elleri affetmemiz mümkün değil"

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit:- "İnsanlığın şifa bulması için her şartta sağlık hizmetlerinden ödün vermeden, kahramanca ve fedakarca çalışan sağlık personelimize kalkan elleri affetmemiz mümkün değildir"

27 Mart 2019 Çarşamba 16:06
"Sağlık personelimize kalkan elleri affetmemiz mümkün değil"

ANKARA (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "İnsanlığın şifa bulması için her şartta sağlık hizmetlerinden ödün vermeden, kahramanca ve fedakarca çalışan sağlık personelimize kalkan elleri affetmemiz mümkün değildir." dedi.

Cirit, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğinde Yargıtay Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Semineri"nde, tıp camiasının her dönemde insanlık için şifa kaynağı olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarına yönelik son zamanlarda sıkça karşılaşılan şiddet ve hakaret olaylarının çok önemli sorunlardan olduğunu belirten Cirit, şöyle konuştu:

"Hiçbir acı ya da hiçbir mazeret insanlara hizmet vermek için gece gündüz fedakarca çalışan doktora, hemşireye, teknisyene ve diğer sağlık personeline hakarette bulunulmasını ya da fiziki saldırı yapılmasını haklı göstermez. İnsanlığın şifa bulması için her şartta sağlık hizmetlerinden ödün vermeden, kahramanca ve fedakarca çalışan sağlık personelimize kalkan elleri affetmemiz mümkün değildir. Her ne şekilde olursa olsun, kim ya da kimler tarafından işlenirse işlensin sağlık çalışanlarımıza yönelik hakaret ve şiddet içeren eylemlerin ceza kanunlarımızda karşılığı neyse hukuk devleti kuralları içerisinde uygulanmaya devam edilecektir."

Cirit, tıp eğitimindeki eksiklikler, hekim ve diğer sağlık çalışanlarının iş yükündeki artış ve buna bağlı olarak hastaya ayrılan sürenin kısalmasının, gerekli dikkat gösterilmeden yapılan müdahalelerin sayısında artışa neden olduğunu belirtti.

Bu konunun son 10 yıl içinde farklı kurumlarca çeşitli boyutlarda tartışılmaya başlandığını dile getiren Cirit, "Tıbbi uygulama hatası iddiasıyla açılan davalardaki artış, Türk Ceza Kanunu'muzun genel hükümlerinde yer alan 'olası kast ve bilinçli taksir' gibi kavramların tıbbi müdahale alanına dair olduğunu ve buna bağlı artan ağır sonuç cezaları karşısında hekimlerin duyarlılığını daha da artırdığını görmekteyiz." diye konuştu.

- "Hekimler olarak hukuki ve cezai süreçlere çok hakim değiliz"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik de öğrencilere hekim olmayı, hastalıkların tanısını koymayı öğrettiklerini ama işin insani boyutunun da çok önemli olduğunu söyledi.

Hekimlerin insanlara karşı çok büyük sorumlulukları bulunduğunu vurgulayan Çelik, "Hekimler olarak hukuki ve cezai süreçlere çok hakim değiliz ve buna çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu anlamda toplantıdan elde edeceğimiz verileri çok kullanacağımızı düşünüyorum. Bu sebepten dolayı bu semineri önemsiyoruz." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:06
  1. Ankara Üniversitesi
  2. Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Semineri
  3. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altının kilogramı 230 bin 600 liraya geriledi
    1. Altının kilogramı 230 bin 600 liraya..
    2. Suriye sınırına zırhlı iş makinesi..
    3. Hamilelikte tüketilmemesi gereken 11 şey
    4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    5. Fransa duyurdu! ABD'nin skandal..
    6. İM. Kayserispor, U21 Takımı ile..
    7. Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa’da
    8. Cepçi hırsızdan pişkin savunma
    9. "Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik"
    10. Turizm Fakültesinde “Sağlık Turizmi”..
    11. Meral Akşener Sakarya’da
    12. Yüzüğünü öptürmeyen Papa sosyal..
    13. Ünlü sunucu Erhan Ertürk canlı yayında..
    14. "31 Mart'ı bir yerel seçim gibi..
    15. İstanbul'da şaşkınlık yaratan kaza!
    16. Uzman Dr. Ertan Sarıbaş polen..
    17. Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
    18. Denizli'de okullar 2 gün tatil edildi
    19. 2 ilde 3 yeni petrol sahası keşfedildi
    20. İran'da 3 bin yıllık gümüş kadeh bulundu
    21. Başkan Sertoğlu, personeli ile..
    22. ABD'li şarkıcı Della Miles down..
    23. Büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı
    24. ESOGÜ’de ’Seçki’ başlıklı sergi
    25. Kütüphane Haftası’na ’okuma’..
    26. Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye..
    27. Göztepeli futbolcular depremzede..
    28. CHP'li başkandan skandal! 3 yıl depoda..
    29. ESOGÜ Hastanesi’nde epilepsi..
    30. New York borsası yükselişle açıldı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek