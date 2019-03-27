"Sağlık personelimize kalkan elleri affetmemiz mümkün değil"

ANKARA (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "İnsanlığın şifa bulması için her şartta sağlık hizmetlerinden ödün vermeden, kahramanca ve fedakarca çalışan sağlık personelimize kalkan elleri affetmemiz mümkün değildir." dedi.

Cirit, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğinde Yargıtay Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Semineri"nde, tıp camiasının her dönemde insanlık için şifa kaynağı olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarına yönelik son zamanlarda sıkça karşılaşılan şiddet ve hakaret olaylarının çok önemli sorunlardan olduğunu belirten Cirit, şöyle konuştu:

"Hiçbir acı ya da hiçbir mazeret insanlara hizmet vermek için gece gündüz fedakarca çalışan doktora, hemşireye, teknisyene ve diğer sağlık personeline hakarette bulunulmasını ya da fiziki saldırı yapılmasını haklı göstermez. İnsanlığın şifa bulması için her şartta sağlık hizmetlerinden ödün vermeden, kahramanca ve fedakarca çalışan sağlık personelimize kalkan elleri affetmemiz mümkün değildir. Her ne şekilde olursa olsun, kim ya da kimler tarafından işlenirse işlensin sağlık çalışanlarımıza yönelik hakaret ve şiddet içeren eylemlerin ceza kanunlarımızda karşılığı neyse hukuk devleti kuralları içerisinde uygulanmaya devam edilecektir."

Cirit, tıp eğitimindeki eksiklikler, hekim ve diğer sağlık çalışanlarının iş yükündeki artış ve buna bağlı olarak hastaya ayrılan sürenin kısalmasının, gerekli dikkat gösterilmeden yapılan müdahalelerin sayısında artışa neden olduğunu belirtti.

Bu konunun son 10 yıl içinde farklı kurumlarca çeşitli boyutlarda tartışılmaya başlandığını dile getiren Cirit, "Tıbbi uygulama hatası iddiasıyla açılan davalardaki artış, Türk Ceza Kanunu'muzun genel hükümlerinde yer alan 'olası kast ve bilinçli taksir' gibi kavramların tıbbi müdahale alanına dair olduğunu ve buna bağlı artan ağır sonuç cezaları karşısında hekimlerin duyarlılığını daha da artırdığını görmekteyiz." diye konuştu.

- "Hekimler olarak hukuki ve cezai süreçlere çok hakim değiliz"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik de öğrencilere hekim olmayı, hastalıkların tanısını koymayı öğrettiklerini ama işin insani boyutunun da çok önemli olduğunu söyledi.

Hekimlerin insanlara karşı çok büyük sorumlulukları bulunduğunu vurgulayan Çelik, "Hekimler olarak hukuki ve cezai süreçlere çok hakim değiliz ve buna çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu anlamda toplantıdan elde edeceğimiz verileri çok kullanacağımızı düşünüyorum. Bu sebepten dolayı bu semineri önemsiyoruz." dedi.