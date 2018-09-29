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Sağlık Bakanlığı İŞKUR alım sonuçları açıklandı! 5 bin 298 personel başvuru kura sonuçları sorgula

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden alımını gerçekleştirdiği 5 bin 298 personel alımı için başvuru sonuçlarını son dakika olarak duyurdu. Peki Sağlık Bakanlığı personel alım İŞKUR kura sonuçları listesine ulaşmak için nasıl sorgulama yapılır?

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:47
Sağlık Bakanlığı İŞKUR alım sonuçları açıklandı! 5 bin 298 personel başvuru kura sonuçları sorgula

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden alımını gerçekleştirdiği 5 bin 298 personel alımı için başvuru sonuçlarını son dakika olarak duyurdu. Peki Sağlık Bakanlığı personel alım İŞKUR kura sonuçları listesine ulaşmak için nasıl sorgulama yapılır?

SONUÇLAR AÇIKLANDI!

Başvuruları İŞKUR üzerinden yapılan ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek olan söz konusu personel alımı için başvuru sonuçları açıklandı. Söz konusu ilanın sonuçları, İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edildi. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü YHGM tarafından 5 bin 298 sağlık personeli alımı kapsamında 13 Eylül 2018’de başvuruları yapılan İŞKUR personel alım sonuçları açıklandı. Bakanlık tarafından sağlık işçisini alımı sonuçları ve kuraya tabi olarak atanmas talepleri gönderilenler belli oldu.  Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar için kura tarihi 25 Ekim 2018 09:00-18:00 saatleri arasında Ankara’ta yapılacaktır.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 14:47
  1. Ankara
  2. Sağlık personel alım sonuçları açıklandı
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