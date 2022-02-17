Sağlık ocaklarına Turkovac aşısı geldi mi?
Turkovac aşısı sağlık ocaklarında ne zaman uygulanacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde yaklaşık 145 milyon doz aşı yapıldı. Yerli aşıyı olmak isteyenler ise aile hekimliklerinde Turkovac bulunup bulunmadığını merak ediyor. Peki, aile hekimleri Turkovac aşısı yapıyor mu?
Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşının uygulama alanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sağlık ocaklarına Turkovac aşısı geldi mi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun salgının seyri, yeni tedavi uygulamaları ve yerli aşı TURKOVAC gündemi ile toplandığını belirtti.
Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlandığını hatırlatan Koca, "65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza Molnupiravir ilacının dağıtımı başlamıştır" bilgisini verdi.
Yerli aşı TURKOVAC'ın tüm illere dağıtımının sağlandığını, ilçelere dağıtımına başlandığını aktaran Koca, "İki hafta sonra aile hekimliklerine TURKOVAC aşımızın dağıtımına başlanacaktır. Yerli aşımızın kullanımı tüm vatandaşlarımız için en üst seviyede önerilmektedir" ifadesini kullandı.