Sağlık ocağı için belediye harekete geçti

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, uzun zamandır kullanımda olmayan Üzerlik Mahalle Sağlık Ocağı’na tadilat yaptırıldığını kaydetti.

Uzun bir süredir kullanılamaz halde olan Üzerlik Mahalle Sağlık Ocağı’nın Merkezefendi Belediyesi tarafından tadilattan geçirilmesi mahalle sakinlerini mutlu etti. Üzerlik Mahalle Muhtarı Orhan Gök, sağlık ocağına astığı pankart ile Başkan Doğan’a teşekkür etti. Muhtar Gök, “Sağlık Ocağımızın tadilat ve tefrişatının yapılmasındaki katkıları için Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a teşekkür ederim. Çok mutluyuz. Büyük bir sorunumuz çözüme kavuştu” dedi.

Başkan Doğan, tadilatın ardından Üzerlik Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Doğan, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, yapacakları hizmetleri anlattı. Mahalle sakinlerinin de görüşlerini dinleyen Başkan Doğan, “Üzerlik’te yapacağımız hizmetler ile mahallemizin çehresini değiştireceğiz.Sağılık bizim için çok önemli. Bakımsız ve atıl durumdaki sağlık ocağımızın tadilatını gerçekleştirdik.Mahallenin diğer sorunlarını da biliyoruz. En kısa zamanda o sorunları da çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.