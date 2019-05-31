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Sağlık Müdürü Hülür: "Kişiye uygun tedavi ile sigarayı bırakın"

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Sigara Bırakma Polikliniklerinde sigarayı bırakmaya karar vermiş kişilere danışma ve destek hizmetleri doğrudan verilmekte, kişiye uygun tedavi yöntemi ile kişi takipleri yapılmaktadır" dedi.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:11
Sağlık Müdürü Hülür: "Kişiye uygun tedavi ile sigarayı bırakın"

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Sigara Bırakma Polikliniklerinde sigarayı bırakmaya karar vermiş kişilere danışma ve destek hizmetleri doğrudan verilmekte, kişiye uygun tedavi yöntemi ile kişi takipleri yapılmaktadır" dedi.


31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü sebebiyle açıklama yapan Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, tütün kullanımının, hem kadınlarda hem erkeklerde koroner kalp hastalığı, inme, yüksek tansiyon ve periferik vasküler hastalıklar açısından değiştirilebilir risk faktörlerinin başında geldiğini belirtti. Tütün kullananlarda kalp hastalığı riski, kullanmayanlara göre 2-4, inme riski de 2-3 kat daha fazla olduğunu ifade eden Hülür, "Bu risk gençler de dahil tüm yaş gruplarını kapsamaktadır. Tüm bu riskler göz önünde bulundurularak tütünle mücadele ile bağımlılıktan uzak, sağlıklı nesillerin yetişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Ülkemizde tütünle mücadele alanında yürütülen çalışmalar, 3 temel strateji üzerine kurulmaktadır. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere bireylerin tütün ürünlerine başlamalarının önlenmesi, tütün ürünü kullananlara bırakmaları için destek sağlanması, öncelikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun tamamının tütün dumanından pasif maruziyetinin önlenmesi. İlimizde vatandaşlarımızın tütün dumanından pasif maruziyetini önlemek ve temiz hava soluma hakkını korumak amacıyla 4207 saylı Kanun kapsamında tütün ürünlerinin kullanımının yasak olduğu yerlere yönelik olarak 7 gün 24 saat denetimler yapılmaktadır. Denetim ekiplerimiz tarafından, belirli bir plan dahilinde gerçekleştirilen rutin denetimlerin yanı sıra,ALO 184 SABİM Tütün İhbar Hattı ve Yeşil Dedektör Mobil uygulaması üzerinden gelen ihbarlara yönelik de denetimler sürdürülmektedir. Yürütülen koruma ve önleme çalışmalarının yanı sıra tütün ürünü kullanan bireyler bırakmaları için teşvik edilmekte ve bırakmak isteyenlere ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla destek sağlanmaktadır. Sigara Bırakma Polikliniklerinde sigarayı bırakmaya karar vermiş kişilere danışma ve destek hizmetleri doğrudan verilmekte, kişiye uygun tedavi yöntemi ile kişi takipleri yapılmaktadır" ifadelerinde bulundu.


Hülür, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Kemer Devlet Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Kepez Sağlıklı Hayat Merkezi, Kumluca Devlet Hastanesi, Manavgat Devlet Hastanesi, Muratpaşa Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi ile Konyaaltı Şehit Muhammed Oğuz Kılıç Sağlıklı Hayat Merkezlerinde Sigara Bırakma Polikliniklerinin hizmet verdiğini hatırlattı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:11
  1. bilim

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